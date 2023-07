Watch: विराट कोहली से गले मिलीं वेस्टइंडीज के विकेटकीपर जोशुआ दा सिल्वा की मां, हुईं भावुक, आंख से झलके आंसू

Highlights विंडीज खिलाड़ी की मां ने कहा, मैंने जोशुआ से कहा था कि मैं इस खेल में सिर्फ विराट कोहली को देखने आ रही हूं कहा- वह पहली बार था जब मैं विराट कोहली से मिली और वह अद्भुत थे, एक सुंदर, धन्य इंसान बोलीं- मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा विराट कोहली का अनुकरण करेगा

Virat Kohli: वेस्टइंडीज के विकेटकीपर जोशुआ दा सिल्वा की मां को त्रिनिदाद के पोर्ट-ऑफ-स्पेन में स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली से मिलने का मौका मिला। कोहली की दा सिल्वा की मां से मुलाकात का वीडियो पत्रकार विमल कुमार ने अपलोड किया था, जो इस सीरीज को कवर करने के लिए कैरेबियन में हैं।

वीडियो में, कोहली को दा सिल्वा की मां का अभिवादन करने के लिए बस से उतरते हुए देखा जा सकता है, जिन्होंने क्रिकेटर को गले लगाया और चूमा और बाद में उसके साथ तस्वीरें लीं। बाद में वीडियो में महिला को 34 वर्षीय बल्लेबाज से मिलने के बाद भावुक होते देखा जा सकता है।

कोहली से अपनी मुलाकात का अनभव साझा करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने जोशुआ से कहा कि मैं इस खेल में सिर्फ विराट कोहली को देखने आ रही हूं, उन्हें नहीं क्योंकि मैं उन्हें हर दिन देखती हूं। वह पहली बार था जब मैं विराट कोहली से मिली और वह अद्भुत थे - एक सुंदर, धन्य इंसान। वह बहुत प्रतिभाशाली हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा उनका अनुकरण करेगा।"

Why Virat got ‘Mother’s love in Trinidadhttps://t.co/3Ea3Njbx5a

This is such a emotional story which will bring tears as Joshua da Silva’s mother met Virat Kohli. It was privilege to witness this beautiful story. @imVkohlipic.twitter.com/7g7qqJ4qZT