West Indies vs Zimbabwe, 1st Test: पिता के नक्शेकदम पर तेग नारायण, तीसरे टेस्ट में दोहरा शतक लगा रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में दूसरी जोड़ी

Highlights तेगनारायण ने अपने पिता शिवनारायण चंद्रपॉल की उपलब्धि में अपना नाम दर्ज कराया। शिवनारायण ने वेस्टइंडीज के लिए कई मैच विनिंग टेस्ट पारियां खेली हैं। वेस्टइंडीज टेस्ट इतिहास के बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटरों में से एक माना जाता है।

West Indies vs Zimbabwe, 1st Test: बुलावायो स्पोर्ट्स क्लब पर जिम्बाब्वे के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज तेगनारायण चंद्रपॉल ने अपने तीसरे टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया। चंद्रपॉल ने टेस्ट मैच में नाबाद 207 रन की पारी खेली। इस दौरान 16 चौके और 3 छक्के लगाए।

शतक जड़कर वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज तेगनारायण ने अपने पिता शिवनारायण चंद्रपॉल की उपलब्धि में अपना नाम दर्ज कराया। शिवनारायण ने वेस्टइंडीज के लिए कई मैच विनिंग टेस्ट पारियां खेली हैं और उन्हें वेस्टइंडीज टेस्ट इतिहास के बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटरों में से एक माना जाता है।

Magnificent batting from Tagenarine Chanderpaul 🙌 West Indies declared on 447/6 after the young opener reached 207* 🏏 Watch every ball of the #ZIMvWI Tests - live and FREE on https://t.co/CPDKNxoJ9v 📺 pic.twitter.com/rR4xB2h0jO

तेगनारायण के पिता ने भी डबल शतक जड़े हैं। इसी के साथ ही टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरी पिता और पुत्र की जोड़ी है, जिन्होंने दोहरा शतक बनाई। पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद और शोएब मोहम्मद ने भी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाई थी।

The West Indies openers are building a big score in the first Test against Zimbabwe 👏



Watch every ball of the #ZIMvWI Tests - live and FREE on https://t.co/CPDKNxoJ9v 📺 pic.twitter.com/CPH8Sx3hAn