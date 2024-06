West Indies vs USA T20 World Cup 2024 Super 8: अद्भुत आंकड़े, आश्चर्यजनक रिकॉर्ड, अभी तक लगे 412 छक्के, 2021 में लगे थे 405, अमेरिका ने नहीं किया करिश्मा, विश्व कप से बाहर!

Highlights West Indies vs USA T20 World Cup 2024 Super 8: दक्षिण अफ्रीका से भिड़ना है। West Indies vs USA T20 World Cup 2024 Super 8: अमेरिका की टीम 2 मैच में 2 हार चुकी है। West Indies vs USA T20 World Cup 2024 Super 8: रन रेट में खराब है और अंक तालिका में सबसे नीचे है।

West Indies vs USA T20 World Cup 2024 Super 8: वेस्टइंडीज ने टी20 विश्व कप के सुपर आठ के ग्रुप दो के मैच में अमेरिका को 9 विकेट से हरा दिया। इस हार से सह मेजबान अमेरिका का दिल भी टूट गया और करिश्मा करने से चूक गए। लगभग अमेरिका आईसीसी विश्व कप से बाहर हो गया। ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन करने वाले सुपर-8 में दोहरा नहीं सके। अमेरिका की टीम 2 मैच में 2 हार चुकी है। रन रेट में काफी खराब है और अंक तालिका में सबसे नीचे है। उसके पास केवल एक मैच है और दक्षिण अफ्रीका से भिड़ना है। अमेरिका की टीम विश्व कप से बाहर होने वाली पहली सुपर-8 टीम है।

Bringing in our first win of the Super8️⃣s with dominance!💪🏽🔥



How good were the boys tonight?🙌🏾#WIREADY | #T20WorldCup | #WIvUSApic.twitter.com/DBa0Z7UXhw — Windies Cricket (@windiescricket) June 22, 2024

टी20 विश्व कप में 412 छक्के अभी तक उड़ चुके हैं। एक संस्करण में सबसे अधिक का रिकॉर्ड बन गया है। 2021 में 405 लगे थे। विश्व कप की एक पारी में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। 11 छक्के के साथ पहले पायदान पर है। एक विश्व कप में सबसे अधिक छक्के मारने का करिश्मा निकोलस पूरन ने किया और अभी तक 17 मार चुके हैं।

क्रिस गेल के नाम 16 और मार्लोन सैमुअल्स और शेन वॉटसन के नाम 15-15 हैं। वेस्टइंडीज ने टी20 विश्व कप के सुपर आठ के ग्रुप दो के मैच में अमेरिका को 9 विकेट से हरा दिया। अमेरिका की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 19.5 ओवर में 128 रन पर आउट हो गई।

The only thing sweeter than watching cricket at the Oval, is watching @windiescricket win at the Oval! Well done to the boys! https://t.co/QQqmFYx1pi — Mia Amor Mottley (@miaamormottley) June 22, 2024

उसकी तरफ से सलामी बल्लेबाज एंड्रियास गौस ने सर्वाधिक 29 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए आंद्रे रसेल और रोस्टन चेज ने तीन-तीन विकेट लिए। वेस्टइंडीज ने केवल 10.5 ओवर में एक विकेट पर 130 रन बनाकर बड़ी जीत दर्ज की। उसकी तरफ से शाई होप ने नाबाद 82 रन बनाए। चेज और रसेल के अलावा अलजारी जोसेफ ने 31 रन देकर दो और गुडाकेश मोती ने 14 रन देकर एक विकेट लिया।

West Indies get their first win of the Super Eight stage and boost their net run rate 🙌#T20WorldCup | #USAvWI | 📝 https://t.co/Uq20b7LgVQpic.twitter.com/D4jcpuMnNY — ICC (@ICC) June 22, 2024

Roston Chase impressed with the ball to earn himself the @aramco POTM award 🏅#T20WorldCuppic.twitter.com/JX8CgqtU7X — ICC (@ICC) June 22, 2024

A strong message from the West Indies as they stay in the semi-final race at the #T20WorldCup with an easy victory over the USA 🙌



Report and match highlights from Barbados ⬇https://t.co/wLQhEIDTvb — ICC (@ICC) June 22, 2024