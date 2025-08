West Indies vs Pakistan, 3rd T20I 2025: सीरीज पर 2-1 से कब्जा?, ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को हराया, जानें प्लेयर ऑफ द सीरीज और मैच कौन

Highlights West Indies vs Pakistan, 3rd T20I 2025: तीसरे टी20 मैच में 13 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। West Indies vs Pakistan, 3rd T20I 2025: सईम अयूब और साहिबजादा फरहान ने 138 रन की साझेदारी की। West Indies vs Pakistan, 3rd T20I 2025: हारिस रऊफ ने तीसरे ओवर में सिर्फ पांच रन दिये।

West Indies vs Pakistan, 3rd T20I 2025: सईम अयूब के अर्धशतक और साहिबजादा फरहान के साथ 138 रन की पहले विकेट की साझेदारी की मदद से पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को तीसरे टी20 मैच में 13 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने चार विकेट पर 189 रन बनाये और उसके बाद वेस्टइंडीज को छह विकेट पर 176 रन पर रोक दिया। पाकिस्तान का पहला विकेट 17वें ओवर में गिरा जब फरहान 53 गेंद में 74 रन बनाकर आउट हो गए। शामार जोसेफ की फुलटॉस गेंद पर लांग आफ में उन्होंने शाइ होप को कैच थमा दिया।

A clinical performance from Pakistan as they clinch the three-game T20I series over the West Indies with a narrow victory in Florida





अयूब 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर डटे रहे और 49 गेंद में 66 रन बनाये। जवाब में वेस्टइंडीज ने पहले दो ओवर में बिना किसी नुकसान के 33 रन बना लिये थे। हसन अली ने पहले ओवर में 16 और मोहम्मद नवाज ने दूसरे ओवर में 17 रन दिये। इसके बाद हारिस रऊफ ने तीसरे ओवर में सिर्फ पांच रन दिये।

A confidence-building win for Pakistan ahead of a #T20WorldCup push, though it's come at a cost with an injury to a key player





उन्होंने पांचवें ओवर में ज्वेल एंड्रयू (24) को हसन अली के हाथों लपकवाया । एलिक अथानाजे ने 40 गेंद में 60 रन बनाये और होप (सात) के साथ 30 रन की साझेदारी की । उनके आउट होने के बाद वेस्टइंडीज की जद से मैच निकलता चला गया। साहिबजादा फरहान को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और मोहम्मद नवाज को सीरीज़ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दिया गया।