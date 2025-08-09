West Indies vs Pakistan, 1st ODI: पाकिस्तान की 5 विकेट से जीत, 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 से आगे, घर में वेस्टइंडीज की हार

Highlights West Indies vs Pakistan, 1st ODI: पाकिस्तान ने पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हरा दिया। West Indies vs Pakistan, 1st ODI: पाकिस्तान ने इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ फ्लोरिडा में खेली गई टी-20 श्रृंखला 2-1 से जीती थी। West Indies vs Pakistan, 1st ODI: कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 53, बाबर आजम ने 47 और हुसैन तलत ने नाबाद 41 रन का योगदान दिया।

West Indies vs Pakistan, 1st ODI: पाकिस्तान की आसान जीत। हसन नवाज़ ने शानदार डेब्यू पारी खेली। पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 से आगे हो गया। हसन नवाज की नाबाद 63 रन की पारी की मदद से पाकिस्तान ने पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 280 रन बनाए। पाकिस्तान ने इसके जवाब में 48.5 ओवर में पांच विकेट पर 284 रन बनाकर जीत दर्ज की।

पाकिस्तान ने इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ फ्लोरिडा में खेली गई टी-20 श्रृंखला 2-1 से जीती थी। नवाज ने अपनी पारी में पांच चौके और तीन छक्के लगाए। उनके अलावा पाकिस्तान की तरफ से कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 53, बाबर आजम ने 47 और हुसैन तलत ने नाबाद 41 रन का योगदान दिया।

इससे पहले, वेस्टइंडीज के लिए एविन लुईस (60), कप्तान शाई होप (55) और रोस्टन चेज़ (53) ने अर्धशतक जमाए। पाकिस्तान की तरफ से तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने 51 रन देकर चार और नसीम शाह ने 55 रन देकर तीन विकेट लिए। एकदिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच रविवार को और तीसरा व अंतिम मैच मंगलवार को ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा।