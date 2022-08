West Indies vs New Zealand 2022: वनडे में लगातार नौ हार का सिलसिला टूटा, वेस्टइंडीज पांच विकेट से जीता, मार्च 2020 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड की पूरी टीम आउट

Highlights तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 19 अगस्त को खेला जाएगा। इंडीज टीम 1-0 से आगे हो गई है। कप्तान पूरन ने सही समय पर हमें साथ दिया।

West Indies vs New Zealand 2022: वेस्टइंडीज ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हरा दिया। एकदिवसीय मैचों में लगातार नौ हार का सिलसिला टूट गया है। यह मार्च 2020 के बाद पहला अवसर है, जबकि वनडे में न्यूजीलैंड की पूरी टीम आउट हुई।

इंडीज टीम 1-0 से आगे हो गई है। तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 19 अगस्त को खेला जाएगा। शमर ब्रूक्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। शमर ने कहा कि कीवी बल्लेबाजों को देखकर मुझे एहसास हुआ कि शुरुआत में बल्लेबाजी करना बहुत कठिन था। यह बड़ी बात है (न्यूजीलैंड को हराना) और हमारे प्रदर्शन में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। कप्तान पूरन ने सही समय पर हमें साथ दिया।

शमर ब्रूक्स के 79 रन और कप्तान निकोलस पूरण (28) के साथ उनकी 75 रन की साझेदारी की मदद से वेस्टइंडीज ने पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दुनिया की नंबर एक टीम न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराया। न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण मिलने पर 45.2 ओवर में 190 रन पर आउट हो गई।

वेस्टइंडीज ने 39 ओवर में पांच विकेट पर 193 रन बनाकर तीन मैचों की श्रृंखला में शुरुआती बढ़त हासिल की। ब्रूक्स ने 58 गेंदों पर वनडे में अपना चौथा अर्धशतक पूरा किया। वह 34वें ओवर में आउट हुए लेकिन तब तक वेस्टइंडीज की जीत सुनिश्चित हो चुकी थी। ब्रूक्स ने अपनी पारी में 91 गेंदों का सामना किया तथा नौ चौके और एक छक्का लगाया।

