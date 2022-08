West Indies vs New Zealand 2022: तीन मैचौं की सीरीज 1-1 से बराबरी पर, फिन एलेन का धमाका, 117 गेंद और 96 रन, टिम साउथी का 'चौका', वेस्टइंडीज की हार

Highlights न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए। ट्रेंट बोल्ट ने भी 18 रन देकर तीन विकेट चटकाए। मिशेल सेंटनर ने कारिया को आउट करके न्यूजीलैंड को जीत दिलाई।

West Indies vs New Zealand 2022: फिन एलेन के 96 रन के बाद टिम साउथी के चार विकेट से न्यूजीलैंड ने वर्षा से प्रभावित दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को डकवर्थ-लुईस पद्धति के तहत 50 रन से हराकर तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी।

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 27 रन पर छह विकेट गंवाने के बाद संकट में थी लेकिन इसके बाद बारिश के खलल और फिर निचले क्रम के उपयोगी योगदान से टीम अपने सबसे कम स्कोर पर सिमटने से बच गई।

बारिश ने जब खलल डाला तब वेस्टइंडीज ने 63 रन तक सात विकेट गंवा दिए थे और खेल दोबारा शुरू होने पर उसे 41 ओवर में 212 रन बनाने का लक्ष्य मिला। वेस्टइंडीज के लिए यानिक कारिया ने आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली ही एकदिवसीय पारी में 52 रन बनाए।

उन्होंने 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे अल्जारी जोसेफ के साथ नौवें विकेट के लिए 85 रन जोड़कर वेस्टइंडीज की उम्मीद जगाई। जोसेफ हालांकि 157 रन के स्कोर पर साउथी की गेंद पर बोल्ड हो गए जिसके चार रन बाद मिशेल सेंटनर ने कारिया को आउट करके न्यूजीलैंड को जीत दिलाई। ट्रेंट बोल्ट ने भी 18 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

