West Indies vs New Zealand 2022: न्यूजीलैंड सीरीज में 2-0 से आगे, ग्लेन फिलिप्स का धमाका, 41 गेंद, 76 रन, 6 छक्के और 4 चौके

Highlights ग्लेन फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया। तीसरा टी20 मैच रविवार को यहीं खेला जायेगा। तीन मैचों की वनडे सीरीज होगी।

West Indies vs New Zealand 2022: दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 90 रन से करारी शिकस्त मिली। न्यूजीलैंड ने सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली। ग्लेन फिलिप्स ने विस्फोटक बल्लेबाजी की। 41 गेंद में 76 रन की पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। ग्लेन फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया।

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 215 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम 125 रन पर सिमट गई। कीवी टीम 90 रन से मैच जीत ली। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी स्पिनर के आगे बेबस नजर आए। स्पिन के आगेसात विकेट गंवाए। दिलचस्प बात यह है कि कलाई की तुलना में फिंगर स्पिनरों का दिन शानदार रहा।

New Zealand take an unassailable 2-0 lead in the T20I series 💪



