West Indies vs India: 100वें वनडे में शतक बनाने वाले 10वें बल्लेबाज शाई होप, यहां देखें लिस्ट

Highlights वेस्टइंडीज के लिये अल्जारी जोसफ और काइल मेयर्स ने दो दो विकेट झटके। जेडन सील्स, रोमारियो शेपर्ड और अकील हुसैन को एक एक विकेट मिला। मुकाम तक पहुंचने वाले वेस्टइंडीज के चौथे बल्लेबाज भी बने।

West Indies vs India: वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज शाई होप ने दूसरे मैच में धमाल कर दिया। होप 100वें वनडे में शतक लगाने वाले 10वें बल्लेबाज बन गए हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद में क्वींस पार्क ओवल में भारत के खिलाफ उपलब्धि हासिल की।

वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले वेस्टइंडीज के चौथे बल्लेबाज भी बने। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले अन्य बल्लेबाजों में गॉर्डन ग्रीनिज, क्रिस केर्न्स, मोहम्मद यूसुफ, कुमार संगकारा, क्रिस गेल, मार्कस ट्रेस्कोथिक, रामनरेश सरवन, डेविड वार्नर और शिखर धवन हैं।

132 क्रिस गेल बनाम इंग्लैंड 2004

129 मोहम्मद यूसुफ बनाम एसएल 2002

124 डी वार्नर बनाम भारत 2017

115 सी केर्न्स बनाम भारत 1999

115 आर सरवन बनाम भारत 2006

115 एस होप बनाम इंडस्ट्रीज़ 2022।

