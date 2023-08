West Indies vs India, 3rd T20I 2023: टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में इस खिलाड़ी ने किया डेब्यू, भारतीय टीम में दो बदलाव, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights भारतीय टीम इस मैच में दो बदलाव के साथ उतर रही है। यशस्वी जायसवाल टी20 अंतरराष्ट्रीय में पदार्पण किया। रवि बिश्नोई की जगह कुलदीप यादव की टीम में वापसी हुई है।

West Indies vs India, 3rd T20I 2023: वेस्टइंडीज के कप्तान रोवमैन पोवेल ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में मंगलवार को यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम इस मैच में दो बदलाव के साथ उतर रही है।

इशान किशन की जगह यशस्वी जायसवाल टी20 अंतरराष्ट्रीय में पदार्पण करेंगे जबकि रवि बिश्नोई की जगह कुलदीप यादव की टीम में वापसी हुई है। वेस्टइंडीज की टीम में चोटिल जेसन होल्डर की जगह रोस्टन चेज को मौका मिला है। टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से पीछे है।

टीमें:

भारत (प्लेइंग इलेवन): शुभमन गिल, यशस्वी जयसवाल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), संजू सैमसन (डब्ल्यू), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, मुकेश कुमार।

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन (डब्ल्यू), रोवमैन पॉवेल (सी), शिम्रोन हेटमायर, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज़, अकील होसेन, अल्ज़ारी जोसेफ, ओबेड मैककॉय

