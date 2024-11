West Indies vs England, 4th T20I: 439 रन, 10 विकेट और 39 ओवर, सीरीज हारने के बाद जीते?, वेस्टइंडीज 6 गेंद पहले 5 विकेट से मारी बाजी

Highlights लुईस ने सात छक्के और चार चौके मारे जबकि होप ने तीन छक्के और सात चौके जड़े। 219 रन के लक्ष्य को 19 ओवर में पांच विकेट पर 221 रन बनाकर हासिल कर लिया। मैच में कुल 32 छक्के लगे जिसमें दोनों टीम ने समान 16 छक्के मारे।

West Indies vs England, 4th T20I 2024: शाई होप और एविन लुईस के तेजतर्रार अर्धशतक और दोनों के बीच पहले विकेट की शतकीय साझेदारी से वेस्टइंडीज ने रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए शनिवार को यहां चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को पांच विकेट से हरा दिया। लुईस ने 31 गेंद में 68 जबकि होप ने 24 गेंद में 54 रन की पारी खेली। दोनों ने सिर्फ 9.1 ओवर में 136 रन की साझेदारी की जिससे वेस्टइंडीज ने 219 रन के लक्ष्य को 19 ओवर में पांच विकेट पर 221 रन बनाकर हासिल कर लिया। लुईस ने सात छक्के और चार चौके मारे जबकि होप ने तीन छक्के और सात चौके जड़े।

