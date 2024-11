West Indies vs England, 1st ODI: 69 बॉल, 94 रन, 5 चौके और 8 छक्के, बारिश में इंग्लैंड बॉलर पर बरसे लुईस?, इंडीज 8 विकेट से जीत सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights वेस्टइंडीज के लिये लुईस ने 69 गेंद में आठ छक्कों की मदद से 94 रन बनाये। बारिश आने के समय वेस्टइंडीज का स्कोर बिना किसी नुकसान के 81 रन था। लुईस और ब्रेंडन किंग ने पहले विकेट के लिये 118 रन जोड़े जिसमें किंग का योगदान 30 रन का था।

West Indies vs England, 1st ODI 2024: एविन लुईस के 94 रन की मदद से वेस्टइंडीज ने वर्षाबाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया। पहली बार कप्तानी कर रहे लियाम लिविंगस्टोन ने इंग्लैंड के लिये सर्वाधिक 48 रन बनाये। इंग्लैंड की टीम 45 . 1 ओवर में 209 रन पर आउट हो गई। जवाब में वेस्टइंडीज के लिये लुईस ने 69 गेंद में आठ छक्कों की मदद से 94 रन बनाये। वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुईस प्रधाली के आधार पर 157 रन का संशोधित लक्ष्य मिला था और टीम 13 रन दूर थी जब लुईस आउट हो गए।

