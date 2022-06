West Indies vs Bangladesh: मायर्स का धमाका, बांग्लादेश बॉलर पर टूट पड़े, 126 रन और 180 गेंद, वेस्टइंडीज के पास 106 रन की बढ़त

Highlights बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 234 रन पर सिमट गई थी। जोशुआ डासिल्वा 26 रन बनाकर मायर्स का साथ निभा रहे थे। छठे विकेट के लिए 92 रन की अटूट साझेदारी कर चुके हैं।

West Indies vs Bangladesh: काइल मायर्स के नाबाद शतक से वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को यहां 106 रन की बढ़त हासिल कर ली। मायर्स ने 180 गेंद में 15 चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 126 रन बनाए जिससे वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में पांच विकेट पर 340 रन बनाए।

बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 234 रन पर सिमट गई थी। स्टंप के समय जोशुआ डासिल्वा 26 रन बनाकर मायर्स का साथ निभा रहे थे। दोनों छठे विकेट के लिए 92 रन की अटूट साझेदारी कर चुके हैं। वेस्टइंडीज ने दिन का शुरुआत बिना विकेट खोए 67 रन से की।

Mayers' ton puts West Indies in control 🔥

Mehidy impresses on tough day for Bangladesh 💪

West Indies still in #WTC23 race? 🤔



All the talking points from the second day of the second #WIvBAN Test in Gros Islet 👇https://t.co/WYtj1SqnxS