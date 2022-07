West Indies vs Bangladesh Series: बांग्लादेश को 35 रन से हराकर 1-0 की बढ़त, गेंदबाज पर टूट पड़े रोवमैन पावेल, 28 गेंद, 61 रन, 2 चौके और 6 सिक्स

Highlights बांग्लादेश को 35 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। ब्रेंडन किंग ने 43 गेंद में 57 जबकि कप्तान निकोलस पूरन ने 30 गेंद में 40 रन की पारी खेली। तेज गेंदबाज शरीफुल इस्लामन ने 40 रन देकर दो विकेट चटकाए।

West Indies vs Bangladesh Series: रोवमैन पावेल की 28 गेंद में नाबाद 61 रन की पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 35 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।

पावेल ने 28 गेंद की अपनी पारी में दो चौके और छह छक्के जड़े जिससे वेस्टइंडीज ने पांच विकेट पर 193 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन किंग ने 43 गेंद में 57 जबकि कप्तान निकोलस पूरन ने 30 गेंद में 40 रन की पारी खेली। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शरीफुल इस्लामन ने 40 रन देकर दो विकेट चटकाए।

