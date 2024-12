West Indies vs Bangladesh, 2nd T20I series: ऐतिहासिक सीरीज जीत?, 2-0 से कब्जा, 2018 के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ बांग्लादेश की जीत

Highlights मेहदी हसन मिराज ने 26 रन का योगदान दिया। स्पिनर गुडाकेश मोती ने 25 रन देकर दो विकेट चटकाए। बारिश ने खलल डाला लेकिन ओवरों में कोई कटौती नहीं हुई।

West Indies vs Bangladesh, 2nd T20I series: बांग्लादेश की ऐतिहासिक सीरीज जीत। 2018 के बाद टी20 प्रारूप में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली जीत है। तास्किन अहमद की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से बांग्लादेश ने दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 27 रन से हराकर तीन मैच की सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली। बांग्लादेश ने मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शमीम हुसैन की 17 गेंद में नाबाद 35 रन की पारी की बदौलत सात विकेट पर 129 रन बनाए। मेहदी हसन मिराज ने भी 26 रन का योगदान दिया। स्पिनर गुडाकेश मोती ने 25 रन देकर दो विकेट चटकाए।

