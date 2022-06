West Indies vs Bangladesh: बांग्लादेश 234 रन पर आउट, सील्स, जोसेफ, फिलिप और मायर्स के सामने सभी फेल, वेस्टइंडीज ने किया करारा हमला

Highlights वेस्टइंडीज ने फिर से अच्छी बल्लेबाजी की और बिना किसी नुकसान के 67 रन बनाये। जॉन कैंपबेल 32 और कप्तान क्रेग ब्रैथवेट 30 रन पर खेल रहे थे। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी के लिये आमंत्रित किया।

West Indies vs Bangladesh: ग्रोस आइलेट (सेंट लूसिया), 25 जून (एपी) बांग्लादेश ने अपने प्रदर्शन में कुछ सुधार करते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन अपनी पहली पारी में 234 रन बनाये।

बांग्लादेश ने पिछले सप्ताह एंटीगा में पहले टेस्ट में अपनी पहली पारी में केवल 103 रन बनाये थे और उसकी टीम लगभग दो दिन शेष रहते हुए यह मैच हार गयी थी। वेस्टइंडीज ने फिर से अच्छी बल्लेबाजी की और पहले दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 67 रन बनाये।

उस समय सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल 32 और कप्तान क्रेग ब्रैथवेट 30 रन पर खेल रहे थे। इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी के लिये आमंत्रित किया और उसके किसी भी बल्लेबाज को लंबी पारी नहीं खेलने दी। बांग्लादेश के लिये लिटन दास ने 53 और सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल ने 46 रन बनाये।

नजमुल हसन शैंटो (26) और अनामुल हक (23) भी अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाये। कप्तान शाकिब अल हसन आठ रन ही बना पाये। निचले क्रम में शोरिफुल इस्लाम ने 26 और इबादत हुसैन ने नाबाद 21 रन का योगदान दिया।

