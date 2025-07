WI vs AUS 3rd T20I Highlights: टिम डेविड ने खेली ऐतिहासिक पारी, 37 गेंदों में जड़ा शतक; ऑस्ट्रेलिया 3-0 से आगे

West Indies vs Australia 3rd T20I Highlights: ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले में टिम डेविड ने 37 गेंदों में शतक जड़ा, जो टी20 मैचों में ऑस्ट्रेलिया का सबसे तेज़ शतक है। इस शतक की बदौलत उनकी टीम ने शनिवार को बैसेटेरे में खेले गए तीसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज को छह विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने पाँच मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। डेविड ने ऑस्ट्रेलिया के 215 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी गेंद पर तिहरे अंक तक पहुँचकर एक चौका लगाया और मेहमान टीम के लिए मैच और श्रृंखला अपने नाम कर ली।

इससे पहले, शाई होप के शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया और वेस्टइंडीज का स्कोर 214/4 हो गया। होप ने सिर्फ़ 57 गेंदों में 102 रनों की पारी खेली और ब्रैंडन किंग के साथ पहले विकेट के लिए 125 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की।

इसके साथ ही, सीरीज़ का भाग्य तय हो गया है, और ऑस्ट्रेलिया इस कैरेबियाई दौरे पर अपराजित बना हुआ है। वेस्टइंडीज़ के पास अब गर्व की बात है क्योंकि वे सीरीज़ का अंत शानदार तरीके से करना चाहेंगे और बाकी बचे दोनों मैच जीतना चाहेंगे।

चौथा टी20 मैच 24 घंटे से भी कम समय बाद, रविवार, 26 जुलाई को रात 11 बजे (GMT) बासेटेरे के वार्नर पार्क में खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, मिशेल मार्श, सीरीज़ जीत को बेहद खास बताते हैं, खासकर एक युवा टीम के साथ जहाँ खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके मिल रहे हैं। वह तीन मैचों के बाद 3-0 की बढ़त से खुश हैं। मार्श ने बताया कि टीम खिलाड़ियों को अलग-अलग पोज़िशन पर मौका देकर नए विकल्प तलाश रही है। वह टीम के सामूहिक प्रदर्शन की तारीफ़ करते हैं, खासकर खेल के आखिरी चरणों में, गेंद से उनके बेहतरीन प्रदर्शन पर ज़ोर देते हैं। मार्श ख़ास तौर पर टिम डेविड की शानदार पारी से प्रभावित हैं, जिसने उन्हें निःशब्द कर दिया।

🚨 HISTORY CREATED BY DAVID. 🚨 - Tim David has the fastest fifty in T20is for Australia. 🤯🫡 pic.twitter.com/I4rhEXgBPK

वेस्टइंडीज़ के कप्तान शाई होप ने कहा कि वेस्टइंडीज़ को इस पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत है, खासकर जब गेंद उनके हाथ में हो। होप का कहना है कि टीम को अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करना होगा और बल्लेबाज़ों के लिए खुलकर रन बनाना मुश्किल बनाना होगा। उन्होंने माना कि उन्हें पता है कि वे कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं, लेकिन वे उन अहम मौकों पर आगे बढ़कर खेलने की अहमियत पर ज़ोर देते हैं।

टिम डेविड अपने शानदार शतक के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच चुने गए। टिम का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने मैदान पर बहुत अच्छा समय बिताया। वह खेलने के हर मौके की कद्र करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए शतक बनाने के मौके के लिए आभारी हैं, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। डेविड अच्छी पिच और तेज़ हवा का श्रेय देते हैं जिसने उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा करने और गेंदबाज़ों पर आक्रमण करने का मौका दिया। थोड़ी सी चोट के बाद, मैदान पर चमकने के मौके का फ़ायदा उठाने से पहले, अपने शरीर को ठीक करने के लिए घर पर आराम करने से वह खुश हैं।

अपने पावर-हिटिंग कौशल को पहले से ही अच्छी तरह से विकसित करने के साथ, डेविड अब सही समय पर सही निर्णय लेने और बड़े स्कोर बनाने की अपनी संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए अपने शॉट चयन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

THE FASTEST T20I 50 IN AUSTRALIAN HISTORY! 🔥 🔥 🔥



Tim David absolutely monsters his way to the half-century off 16 balls.



Catch every ball of Australia’s tour of the West Indies live on ESPN on Disney+ 📺 pic.twitter.com/YY0AEj2xn7