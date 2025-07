West Indies vs Australia, 2nd Test: 45 रन की बढ़त, सस्ते में निपटे उस्मान ख्वाजा-सैम कोंस्टास

Highlights वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 253 रन बनाए जिससे आस्ट्रेलिया को 33 रन की बढ़त मिली थी। सील्स ने पहले ओवर में सैम कोंस्टास को बोल्ड किया जो खाता भी नहीं खोल पाए। कैमरन ग्रीन छह और नाइटवॉचमैन नाथन लियोन दो रन पर खेल रहे थे।

West Indies vs Australia, 2nd Test: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट करके दूसरी टेस्ट क्रिकेट मैच को रोमांचक बनाए रखा। अपनी पहली पारी में 286 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में दो विकेट पर 12 रन बनाए हैं और इस तरह से उसकी कुल बढ़त 45 रन की हो गई है।

