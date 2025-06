West Indies vs Australia, 1st Test 2025: 2 दिन, 24 विकेट और 462 रन, वेस्टइंडीज में ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल, कंगारू टीम के पास केवल 82 की बढ़त और हाथ में 6 विकेट

Highlights West Indies vs Australia, 1st Test 2025: ऑस्ट्रेलिया ने 82 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। West Indies vs Australia, 1st Test 2025: ब्यू वेबस्टर ने 24 गेंदों पर 19 रन बनाकर नाबाद हैं। West Indies vs Australia, 1st Test 2025: हेड 37 गेंदों पर 13 रन बनाकर नाबाद हैं।

ब्रिजटाउनः ट्रैविस हेड केंसिंग्टन ओवल में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक और टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए पारी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। केंसिंग्टन ओवल में 2 दिन में 24 विकेट गिरे और केवल 462 रन बने। पहले दिन 14 विकेट गिरने के बाद दूसरे दिन 10 विकेट गिर चुके हैं। दूसरे दिन खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के पास केवल 82 रन की बढ़त है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 180 पर ढेर हो गई थी। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 190 रन पर आउट होने के बाद 10 रन की बढ़त हासिल की थी। ​​इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन स्टंप तक 65 रन पर चार विकेट से 92 रन पर चार विकेट पर वापसी की।

ऑस्ट्रेलिया ने 82 रन की बढ़त हासिल कर ली थी और ऐसा लग रहा था कि हेड पर ही पूरा दबाव है। हेड 37 गेंदों पर 13 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि ब्यू वेबस्टर ने 24 गेंदों पर 19 रन बनाकर नाबाद हैं। हेड ने तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल पिच पर फिर से एक छोर संभाले रखा।

जिससे ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ केंसिंग्टन ओवल में चल रहे पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन 82 रन की बढ़त हासिल कर ली। वेस्टइंडीज ने गुरुवार को अपनी पहली पारी में 190 रन बनाकर 10 रन की बढ़त हासिल की। ​​इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरी पारी में स्कोर एक समय चार विकेट पर 65 रन था।

लेकिन आखिर में वह दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट पर 92 रन तक पहुंचने में सफल रहा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 180 रन बनाए थे जिसमें हेड ने सर्वाधिक 59 रन का योगदान दिया था। वह अभी तक इस टेस्ट मैच में अर्धशतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। उन्होंने दूसरी पारी में भी ऐसे समय में मोर्चा संभाला जब टीम संकट में दिख रही थी।

दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय हेड 37 गेंदों पर 13 रन, जबकि ब्यू वेबस्टर ने 24 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रहे थे। पहले दिन 14 विकेट गिरने के बाद दूसरे दिन 10 विकेट गिरे। पिच से अब भी तेज गेंदबाजों को लिए सीम और मूवमेंट मिल रहा है। वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन सुबह अपनी पहली पारी चार विकेट पर 57 रन से आगे बढ़ाई।

लेकिन अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे 23 वर्षीय ब्रैंडन किंग (26) के आउट होने से जल्द ही स्काेर पांच विकेट पर 72 रन हो गया। इसके बाद वेस्टइंडीज के सीमित ओवरों के कप्तान शाई होप (48) और टेस्ट कप्तान रोस्टन चेज (44) ने मोर्चा संभाला और अपनी टीम को पहली पारी में बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों ने छठे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी की।