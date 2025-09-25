Highlights West Indies tour of India 2025: नितीश रेड्डी और देवदत्त पडिक्कल की भारतीय टीम में वापसी हुई है। West Indies tour of India 2025: सीरीज का पहला मैच 2 अक्टूबर से खेला जाएगा। West Indies tour of India 2025: दूसरा मैच 10 अक्टूबर से खेला जाएगा।

West Indies tour of India 2025: वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज के लिए नितीश रेड्डी और देवदत्त पडिक्कल की भारतीय टीम में वापसी हुई है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम में करुण नायर या अभिमन्यु ईश्वरन के लिए कोई जगह नहीं है, जो दोनों इंग्लैंड दौरे का हिस्सा थे। 15 सदस्यीय टीम की कमान शुभमन गिल संभालेंगे। ऋषभ पंत भी उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड में पैर में लगी चोट से उबर रहे हैं। पंत के टीम से बाहर होने के कारण, उप-कप्तानी रवींद्र जडेजा को सौंपी गई है।

टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रवींद्र जड़ेजा (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), एन. जगदीसन (विकेटकीपर), नितीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

West Indies tour of India 2025: मैच कार्यक्रम-

1. पहला टेस्ट मैचः 2-6 अक्टूबर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, सुबह 9:30 बजे

2. दूसरा टेस्ट मैचः 10-14 अक्टूबर, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली, सुबह 9:30 बजे।

रवींद्र जडेजा ने इंग्लैंड में एक शानदार सीरीज का आनंद लिया और 86 की औसत से 516 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह को भी घरेलू सत्र की शुरुआत के लिए चुना गया है। भारत के तेज गेंदबाज बुमराह साल की शुरुआत में पीठ की एक और चोट के बाद इंग्लैंड में पाँच में से केवल तीन टेस्ट मैचों में ही खेले थे। केवल तीन विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को चुना गया है।

जडेजा के साथ वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और वापसी कर रहे अक्षर पटेल शामिल हैं। ईश्वरन और नायर को टीम से बाहर रखा गया है। ईश्वरन को इंग्लैंड में मैच खेलने का मौका नहीं मिला। चयनकर्ताओं को घरेलू मैदान पर किसी रिजर्व ओपनर की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। नायर वापसी का पूरा फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे।

33 वर्षीय नायर ने इंग्लैंड में चार टेस्ट मैचों में 25.62 की औसत से 205 रन बनाए, जिसमें द ओवल में सिर्फ़ एक अर्धशतक शामिल था। वह अपनी जगह पडिक्कल से हार गए हैं। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि इस अनुभवी बल्लेबाज़ से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। पडिक्कल ने आईपीएल में लगी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के बाद ऑस्ट्रेलिया 'ए' के ​​खिलाफ 150 रनों की पारी खेली।