West Indies tour of India 2025: फिट नहीं ऋषभ पंत, गिल की कप्तानी में रविंद्र जडेजा होंगे उपकप्तान, इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन और टीम से आउट करुण नायर 

West Indies tour of India 2025: वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है। चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट खेलने के इच्छुक है। करुण नायर और अभिमन्यु ईश्वरन बाहर किया गया और देवदत्त पडिक्कल वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल हुए। वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिये रविंद्र जडेजा भारत के उपकप्तान बनाया गया। ऋषभ पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिये फिट नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे।

West Indies tour of India 2025: मैच कार्यक्रम-

1. पहला टेस्ट मैचः 2-6 अक्टूबर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, सुबह 9:30 बजे

2. दूसरा टेस्ट मैचः 10-14 अक्टूबर, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली, सुबह 9:30 बजे।

टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रवींद्र जड़ेजा (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), एन. जगदीसन (विकेटकीपर), नितीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने खराब फॉर्म से जूझ रहे करुण नायर की जगह ली। कार्यभार प्रबंधन के कारण इंग्लैंड में पांच में से तीन ही टेस्ट खेल सके बुमराह ने दो अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू हो रही सीरीज के लिये खुद को उपलब्ध बताया है।

रविंद्र जडेजा को शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम का उपकप्तान बनाया गया है। नियमित उपकप्तान ऋषभ पंत अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और चयन के लिये उपलब्ध नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान पंत के पैर में फ्रेक्चर हो गया था। चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने कहा ,‘उम्मीद है कि वह नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला तक उपलब्ध हो जायेगा।’ विकेटकीपर ध्रुव जुरेल और एन जगदीशन को टीम में रखा गया है।