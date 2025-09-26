West Indies tour of India 2025: 2 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज, चोटिल जोसेफ भारत के खिलाफ बाहर, इस खिलाड़ी को किया शामिल

Highlights जोसेफ़ चोट के कारण सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। जोहान लेने को टीम में शामिल किया गया है। वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है।

West Indies tour of India 2025: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगा। इस बीच वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए घोषणा की है कि भारत के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए तेज़ गेंदबाज़ शमर जोसेफ़ की जगह जोहान लेने को टीम में शामिल किया गया है। जोसेफ़ चोट के कारण सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। बारबाडोस के रहने वाले 22 वर्षीय लेने एक ऑलराउंडर हैं और अपने करियर में अब तक 19 प्रथम श्रेणी मैच खेल चुके हैं।

A pack of youngsters take center stage in India’s squad for the West Indies Test series 🔥#WTC27#INDvWI ✍️: https://t.co/8eIXDmtltCpic.twitter.com/AQ2cSF54wk — ICC (@ICC) September 25, 2025

West Indies tour of India 2025: मैच कार्यक्रम-

1. पहला टेस्ट मैचः 2-6 अक्टूबर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, सुबह 9:30 बजे

2. दूसरा टेस्ट मैचः 10-14 अक्टूबर, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली, सुबह 9:30 बजे।

उन्होंने 32 पारियों में दो अर्धशतकों के साथ 495 रन बनाए हैं, लेकिन गेंद से उनका प्रदर्शन ज़बरदस्त है। उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 22.28 की औसत से 66 विकेट लिए हैं। चार बार पारी में पाँच विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है। 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली बांग्लादेश के साथ होने वाली तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सफ़ेद गेंद की सीरीज़ से पहले जोसेफ़ की फिटनेस किया जाएगा।

West Indies tour of India 2025: दोनों टीम के खिलाड़ी-

भारतीय टीमः शुभमन गिल (कप्तान), रवींद्र जड़ेजा (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), एन. जगदीसन (विकेटकीपर), नितीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा।

वेस्टइंडीज टीमः केवलन एंडरसन, एलिक अथानाजे, टैगेनारिन चंद्रपॉल, ब्रैंडन किंग, जॉन कैंपबेल, जस्टिन ग्रीव्स, रोस्टन चेज़ (कप्तान), जोहान लेने, शाई होप (विकेटकीपर), टेविन इमलाच, जोमेल वारिकन, जेडन सील्स, एंडरसन फिलिप, खैरी पियरे और अल्जारी जोसेफ।