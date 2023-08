WI vs IND, 3rd ODI: निर्णायक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, टीम इंडिया में बदलाव

Highlights निर्णायक वनडे मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया इस अहम मुकाबले में भी हार्दिक पांड्या टीम का नेतृत्व कर रहे हैं उमरान मलिक की जगह ऋतुराज और अक्षर पटेल की जगह उनादकट आए हैं

WI vs IND, 3rd ODI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज खेले जा रहे आखिरी और निर्णायक वनडे में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। इस अहम मुकाबले में भी हार्दिक पांड्या टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। फुलटाइम कप्तान रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली को पुनः आराम दिया गया है। जो टीम दूसरे वनडे में थी लगभग वही टीम तीसरे वनडे में खेल रही है, बस टीम में दो बदलाव हुए हैं। उमरान मलिक की जगह ऋतुराज को लिया गया है। जबकि अक्षर पटेल की जगह उनादकट को जगह दी गई है।

वहीं वेस्टइंडीज की टीम में किसी तरह का बदला नहीं हुआ है। टॉस के परिणाम के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा, निर्णायक मुकाबले के लिए लड़के उत्साहित हैं और खेल का इंतजार कर रहे हैं। (सतह) अच्छी लग रही है, मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ बदलेगा, पहले बल्लेबाजी करने से हमें अच्छा स्कोर बनाने का अच्छा मौका मिलता है। तीन मैचों की वनडे सीरीज में दोनों टीमें एक-एक मैच अपने नाम कर चुकी हैं अब यह तीसरा मैच दोनों टीमों के लिए निर्णायक है। तीसरा मुकाबला ब्रायन लारा स्टेडियम तरौबा, त्रिनिदाद में खेला जा रहा है।

West Indies have won the toss and elect to bowl first in the ODI series decider.



