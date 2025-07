भारत के दिग्गजों के हटने और मैच रद्द होने के बाद WCL प्रायोजकों ने भी पाकिस्तान का बहिष्कार किया

WCL 2025: बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले को लेकर जनता के आक्रोश के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 के आयोजक मुश्किल में पड़ गए हैं। यह मैच रविवार, 20 जुलाई को खेला जाना था, लेकिन जनता के आक्रोश के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। डब्ल्यूसीएल के आयोजकों ने रविवार को पुष्टि की कि यह मैच नहीं होगा और उन्होंने देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए उनसे माफ़ी मांगी।

टी20 टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजकों में से एक, ईज़माईट्रिप ने अब एक बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे किसी भी रूप में पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ेंगे। पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे, के बाद हर स्तर पर पाकिस्तान के बहिष्कार की माँग बढ़ गई है।

दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। जब यह खबर सामने आई कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, तो सोशल मीडिया पर भारतीय सितारों से पाकिस्तान के खिलाफ न खेलने की अपील वाले संदेशों की बाढ़ आ गई।

प्रायोजक ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "दो साल पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) के साथ 5 साल का प्रायोजन समझौता करने के बावजूद, हमारा रुख हमेशा स्पष्ट रहा है—EaseMyTrip पाकिस्तान से जुड़े किसी भी WCL मैच से न तो जुड़ेगा और न ही उसमें भाग लेगा। हमें गर्व है कि हम भारतीय चैंपियंस का समर्थन करते रहेंगे और अपनी टीम के साथ मजबूती से खड़े हैं।"

प्रायोजक ने आगे कहा, "हालांकि, सैद्धांतिक रूप से, हम पाकिस्तान से जुड़े किसी भी मैच का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। यह स्थिति WCL टीम को शुरू से ही स्पष्ट रूप से बता दी गई थी। EaseMyTrip टीम इंडिया का समर्थन करता है, लेकिन पाकिस्तान से जुड़े किसी भी मैच में शामिल नहीं होगा। आइए, कप घर ले आएँ। हमेशा भारत पहले।"

