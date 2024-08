WI vs SA 2nd Test 2024: 82.2 ओवर, 17 विकेट और 257 रन, तेज गेंदबाजों का दबदबा, पहले दिन जूझते रहे बल्लेबाज, जोसेफ की आंधी, देखें वीडियो

Highlights WI vs SA 2nd Test 2024 Day 1 Live Score: तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा और कुल 17 विकेट गिरे। WI vs SA 2nd Test 2024 Day 1 Live Score: दक्षिण अफ्रीका की टीम 160 रन पर ढेर हो गई। WI vs SA 2nd Test 2024 Day 1 Live Score: 82.2 ओवर की बल्लेबाजी और 257 रन बने।

WI vs SA 2nd Test 2024 Day 1 Live Score: गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहला टेस्ट मैच ड्रा हो गया था। दोनों टीम की निगाह जीत पर है। पहले दिन 17 विकेट गिरे। 82.2 ओवर की बल्लेबाजी की गई और इस दौरान 257 रन बने। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा और कुल 17 विकेट गिरे। शामार जोसेफ ने 33 रन देकर पांच विकेट लिये जिसकी मदद से मेजबान टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 160 रन पर आउट कर दिया।

A third five-wicket haul for Shamar Joseph in just his fifth Test match for the West Indies 👏#WIvSA | #WTC25



More👉 https://t.co/R5FgjPLoftpic.twitter.com/9VX4xne0ZW — ICC (@ICC) August 16, 2024

An enthralling opening day in Guyana as 17 wickets fell to leave the second Test up for grabs 🤔#WIvSA | #WTC25https://t.co/R5FgjPLoftpic.twitter.com/6zrdimiB5i — ICC (@ICC) August 16, 2024

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका के लिये तेज गेंदबाज हरफनमौला वियान मूल्डर ने 18 रन देकर चार विकेट चटकाये और पहले दिन का खेल समाप्त होने पर वेस्टइंडीज के सात विकेट 97 रन पर गिर गए थे।

A day to remember!💥



Shamar Joseph becomes the 2nd West Indian to take a fifer at the Guyana National Stadium!🏟️ #WIvSA | #MenInMaroonpic.twitter.com/cxQEjWRJld — Windies Cricket (@windiescricket) August 15, 2024

वह अभी भी दक्षिण अफ्रीका के पहली पारी के स्कोर से 63 रन पीछे है। जेसन होल्डर ने वेस्टइंडीज के लिये सर्वाधिक नाबाद 33 रन बनाये जबकि दक्षिण अफ्रीका के लिये डैन पीट ने नाबाद 38 रन की पारी खेली। त्रिनिदाद में खेला गया वर्षाबाधित पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था।

Elegant in his approach to the 2nd innings.💥



Carty hits a smooth maximum!6️⃣#WIvSA#MenInMaroonpic.twitter.com/g4SpZT8oq0 — Windies Cricket (@windiescricket) August 15, 2024