Watch: टीम बस में बैठने पहुंचे रुतुराज तो ड्राइवर ने बंद किया गेट, सोशल मीडिया पर मीम्स की आई बाढ़

नई दिल्ली: जोहान्सबर्ग में रविवार को पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की 8 विकेट की जीत से पहले जब भारत के बल्लेबाज को टीम बस में प्रवेश नहीं दिया गया तो रुतुराज गायकवाड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गायकवाड़ बस के पास पहुंचे तो वह अपने मोबाइल फोन में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही वह वाहन में प्रवेश करने वाले थे, दरवाजा बंद हो गया, जिससे वह भ्रमित हो गए।

संभव है कि यह घटना जानबूझकर न की गई हो, लेकिन इंटरनेट पर काम करने के लिए यह निश्चित रूप से काफी हास्यास्पद थी। गायकवाड़ की प्रतिक्रिया मीमर्स के लिए चारा बन गई क्योंकि वे स्थिति को सारांशित करने के लिए कुछ रत्न लेकर आए।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच के चौथे ओवर में गायकवाड़ 10 गेंदों में 5 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए, जब भारत जीत के लिए 117 रनों का पीछा कर रहा था। उन्होंने एक चौका लगाया लेकिन वियान मुल्डर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए, जो पांच एकदिवसीय पारियों में उनका तीसरा एकल अंक था।

गायकवाड़ के विकेट का हालांकि थोड़ा प्रभाव पड़ा क्योंकि श्रेयस अय्यर और नवोदित साई सुदर्शन के नाबाद अर्धशतकों ने भारत को जीत दिलाई और 1-0 की बढ़त दिला दी। बहरहाल, कम स्कोर पर आउट होने के बाद गायकवाड़ को प्रवेश से वंचित कर दिए जाने के बाद इंटरनेट पर मीम की बाढ़ आ गई।

इस मुकाबले में भारत की जीत की आधारशिला तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और अवेश खान ने रखी, दोनों ने मिलकर 9 विकेट लिए और इस प्रक्रिया में, अपना सर्वश्रेष्ठ वनडे गेंदबाजी आंकड़ा दर्ज किया। अर्शदीप ने 37 रन देकर 5 विकेट लिए और अवेश ने 27 रन देकर 4 विकेट लिए, जिससे दक्षिण अफ्रीका 27.3 ओवर में 116 रन पर आउट हो गया।

दक्षिण अफ्रीका के जो नौ विकेट तेजी से गिरे, वे प्रोटियाज़ के खिलाफ एकदिवसीय मैच में भारत के सर्वाधिक विकेट थे। अर्शदीप भी सुनील जोशी, युजवेंद्र चहल और रवींद्र जडेजा के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज बन गए।

बल्लेबाजों में, साई सुदर्शन ने खुद एक प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की, क्योंकि वह रॉबिन उथप्पा, केएल राहुल और फैज़ फज़ल के बाद वनडे डेब्यू में अर्धशतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए।