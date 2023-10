Virat Kohli ICC ODI World Cup 2023: 8 साल बाद वनडे विश्व कप में गेंदबाजी, तीन गेंद में 2 रन देकर छा गए किंग कोहली, देखें वीडियो

Highlights नौवां ओवर डाल रहे ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या तीसरी गेंद डालते ही चोटिल हो गए। चार विकेट भी लिए हैं। कोहली को गेंदबाजी देख फैंस खुश हो गए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फेंके गए 161.5 ओवरों में सभी प्रारूपों में आठ विकेट लिए हैं।

Virat Kohli ICC ODI World Cup 2023: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने गुरुवार को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 मैच के दौरान अपना हाथ घुमाया। नौवां ओवर डाल रहे ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या तीसरी गेंद डालते ही चोटिल हो गए।

इसके बाद, कोहली शेष ओवर फेंकने आए क्योंकि हार्दिक मैदान से बाहर चले गए। कोहली ने अब तक खेले गए 285 एकदिवसीय मैचों में से 49 पारियों में कम से कम एक गेंद फेंकी है। उन्होंने चार विकेट भी लिए हैं। कोहली को गेंदबाजी देख फैंस खुश हो गए।

विराट कोहली ने आखिरी बार वनडे में कब गेंदबाजी की थी? कोहली ने वनडे में आखिरी गेंद 31 अगस्त 2017 को श्रीलंका के खिलाफ फेंकी थी। उस मैच में दो ओवर फेंके थे और 12 रन दिए थे। वनडे विश्व कप में 2015 सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओवर फेंका और सात रन दिए। कुल मिलाकर, कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फेंके गए 161.5 ओवरों में सभी प्रारूपों में आठ विकेट लिए हैं।

बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप के मुकाबले में भारत को शुरू में ही करारा झटका लगा जब अपना पहला ओवर डालते समय हरफनमौला हार्दिक पंड्या टखना मुड़ने के बाद मैदान से बाहर चले गए । यह घटना नौवे ओवर की तीसरी गेंद की है जब बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज लिटन दास का स्ट्रेट ड्राइव रोकने के प्रयास में पंड्या को टखने में चोट लगी।

पंड्या को असहज महसूस हो रहा था और दाहिने टखने पर पट्टी बांधने के बाद वह उठे तो भी लड़खड़ाकर चल रहे थे। उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा और उनकी जगह फील्डिंग के लिये सूर्यकुमार यादव उतरे । पंड्या का अधूरा ओवर विराट कोहली ने पूरा किया जिसे देखकर दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।

