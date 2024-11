VIDEO: सबसे खतरनाक कैच, ब्रैंडन किंग ने बाउंड्री पर लपका शानदार कैच, देखें वीडियो

Watch Video Brandon King Viral Catch: वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में शानदार कैच का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, कल 6 नवंबर को ये मुकाबला ब्रिजटाउन में खेला जा रहा था और कैरेबियन टीम के सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग शानदार फील्डिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया। इंग्लैंड की बल्लेबाजी के दौरान 41वें ओवर में वेस्टइंडीज के लिए मैथ्यू फोर्डे गेंदबाजी कर रहे थे और बल्लेबाज फिल साल्ट ने जोरदार छक्का लगाने की कोशिश की और उन्हें ब्रैंडन किंग ने असफल कर दिया। ब्रैंडन ने गेंद के पीछे हवा में उड़कर लंबी डाइव मारी और गेंद पकड़ ली मगर सीमा रेखा के बाहर से उन्होंने पास खड़े साथी खिलाड़ी अल्जारी जोसेफ की तरफ गेंद उछाली और उन्होंने लपक ली। बाउंड्री पर कैच का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

What an outstanding effort from Brandon King in the deep to pick the wicket of Phil Salt !! 🤯🔥



Salt batted well though for his 74 !! #WIvENG



