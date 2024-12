WATCH: 'नहीं हो रहा स्विंग...', गाबा पिच पर जसप्रीत बुमराह की हताशा कैमरे में कैद

Highlights AUS vs IND, 3rd Test: जसप्रीत बुमराह को गाबा की पिच पर गेंदबाजी करने में दिक्कत हुई AUS vs IND, 3rd Test: 31 वर्षीय बुमराह ने पिच से कुछ मदद पाने के लिए कुछ तरकीबें आजमाईं AUS vs IND, 3rd Test: हालांकि कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे कुछ निराशा हुई जिसे कैमरे में कैद किया गया

AUS vs IND, 3rd Test: ब्रिसबेन में शनिवार को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे मैच के पहले दिन बारिश के कारण खेल धुलने से पहले भारतीय तेज गेंदबाजों को किस्मत का साथ नहीं मिला। मोहम्मद सिराज और आकाश दीप ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान नहीं किया, यहाँ तक कि भारत के तेज गेंदबाज और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज माने जाने वाले जसप्रीत बुमराह को भी गाबा की पिच पर गेंदबाजी करने में दिक्कत हुई। 31 वर्षीय बुमराह ने पिच से कुछ मदद पाने के लिए कुछ तरकीबें आजमाईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे कुछ निराशा हुई जिसे कैमरे में कैद किया गया।

यह घटना मैच के पांचवें ओवर में हुई, जब पहली गेंद फेंकने के बाद बुमराह शुभमन गिल से कह रहे थे कि गेंद को थोड़ा फुल रखना होगा, ताकि स्विंग मिल सके। तीन गेंद बाद ऐसा लगा कि बुमराह ने विकेट से कोई मदद नहीं मिलने पर अपनी पूरी ताकत लगा दी और निराश होकर कहा, "स्विंग नहीं हो रहा, कहीं भी कर"।

