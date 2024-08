Watch: अब ऑस्ट्रेलियाई बॉलर को नहीं तोड़ेगा 'गब्बर', बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया ने ली राहत की सांस, देखें वीडियो

Highlights Shikhar Dhawan retires: ऑस्ट्रेलियाई बॉलर के सामने शिखर धवन के बल्ले से आग निकलता था। Shikhar Dhawan retires: भारतीय ओपनर मैदान में चौके और छक्के की बारिश करता था। Shikhar Dhawan retires: 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम में किया था।

Shikhar Dhawan retires: टीम इंडिया में 'गब्बर' के नाम से मशहूर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट (International, And Domestic Cricket) से संन्यास (retirement) की घोषणा कर दी है। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया ने ली राहत की सांस है। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर के सामने धवन के बल्ले से आग निकलता था और मैदान में चौके और छक्के की बारिश होती रही। 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में टेस्ट डेब्यू किया था और शानदार शतकीय पारी खेली थी। वनडे पारी की शुरुआत 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम में किया था। बाएं हाथ के खिलाड़ी ने भारत के लिए अपने 13 साल दिए और चौके और छक्के की बारिश की।

As I close this chapter of my cricketing journey, I carry with me countless memories and gratitude. Thank you for the love and support! Jai Hind! 🇮🇳 pic.twitter.com/QKxRH55Lgx