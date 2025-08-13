WATCH: क्रिकेट छोड़ ऋषभ पंत बने शेफ, कुकिंग स्किल्स दिखाते हुए बनाया पिज्जा, देखें मजेदार वीडियो

अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने प्रशंसकों के साथ साझा किए गए एक वीडियो में, पंत ने बेकिंग में हाथ आजमाते हुए एक इतालवी लहजे की मज़ेदार नकल की।

By रुस्तम राणा | Updated: August 13, 2025 20:07 IST2025-08-13T20:07:26+5:302025-08-13T20:07:26+5:30

Rishabh Pant's Viral Video: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत ने हाल ही में अपने कुकिंग स्किल्स को फैन्स के साथ शेयर किया, जब उन्हें पिज्जा बनाते हुए देखा गया। पंत ब्रेक पर हैं क्योंकि वह मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान पैर के अंगूठे में लगी चोट से उबर रहे हैं। मैदान से दूर रहने के कारण पंत का एक नया अवतार देखने को मिला है, जब उन्हें बेकिंग करते हुए देखा गया।

अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने प्रशंसकों के साथ साझा किए गए एक वीडियो में, पंत ने बेकिंग में हाथ आजमाते हुए एक इतालवी लहजे की मज़ेदार नकल की। इस ज़बरदस्त बल्लेबाज़ ने शेफ़ के निर्देशों को ध्यान से सुना और अपने नए अवतार का आनंद लिया। पंत ने इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा :- 

"मैं सिर्फ़ एक शेफ़ जैसा दिख रहा हूँ। आज मैं आपको पिज्जा बनाना सिखाऊँगा। मेरा साथ दो। मुझे लगता है कि मैं शाकाहारी पिज्जा बनाऊँगा। मुझे शाकाहारी खाना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ट्रफल मैन कैसे बनाते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं और पिज्जा बनाऊँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। यहाँ बहुत गर्मी है, दोस्तों। इस समय टूटे पैर के साथ मैं बस यही कर सकता हूँ, पिज्जा बनाना। मेरी माँ सोच रही होंगी कि मैंने घर पर कभी कुछ नहीं बनाया, लेकिन मैं यहाँ पिज्जा बना रहा हूँ?" 


इस बीच, चौथे टेस्ट के पहले दिन क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश करते हुए पंत के पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया और अस्पताल में स्कैन कराया गया, जिसमें उनकी चोट की पुष्टि हुई।

हालांकि, पंत ने दूसरे दिन हिम्मत दिखाई और बेचैनी के बावजूद 37 रन पर अपनी पारी फिर से शुरू करने के लिए बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने एक शानदार अर्धशतक बनाया और निचले क्रम में अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़े। पंत ने चार मैचों में 68.42 की औसत से 479 रन बनाए, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं।

उन्होंने इतिहास रच दिया और हेडिंग्ले, लीड्स में श्रृंखला के पहले मैच में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए। पंत के कई महीनों तक मैदान से बाहर रहने की संभावना है और अक्टूबर-नवंबर में भारत के घरेलू टेस्ट सत्र के दौरान उनकी कमी खलेगी।
 

