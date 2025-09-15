न हाथ मिलाया, न ही एक-दूसरे की आँखों में आँखें डालीं और न ही गले मिले?, सूर्यकुमार ने कहा-ज़िंदगी में कुछ चीज़ें खेल भावना से भी आगे, देखें वीडियो

Highlights न तो हाथ मिलाया, न ही एक-दूसरे की आँखों में आँखें डालीं और न ही गले मिले। सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने हाथ नहीं मिलाया। एशिया कप मैच में जीत के बाद उनकी टीम ने पाकिस्तान से हाथ न मिलाकर उचित जवाब दिया।

दुबईः रविवार को दुबई में एशिया कप 2025 के अहम मुकाबले में टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने हाथ नहीं मिलाया। राजनीतिक तनाव और मैच के बहिष्कार की मांग के बीच दोनों कप्तानों ने सिक्का उछालने से पहले या बाद में न तो हाथ मिलाया, न ही एक-दूसरे की आँखों में आँखें डालीं और न ही गले मिले। टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने इस अहम मैच में 25 गेंद पहले पाकिस्तान की बुरी तरह से कूटा।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि दुबई में एशिया कप मैच में जीत के बाद उनकी टीम ने पाकिस्तान से हाथ न मिलाकर उचित जवाब दिया। पाकिस्तानी कोच माइक हेसन ने बाद में खुलासा किया कि उनके खिलाड़ी हाथ मिलाने के लिए "तैयार" थे और जब उनका हाथ नहीं मिलाया गया तो वे "निराश" हो गए।

दोनों टीमों के बीच टी20 मैच के अंत में कुछ अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिले, जब सूर्यकुमार ने छक्का लगाकर मैच समाप्त किया, अपने बल्लेबाजी साथी शिवम दुबे की ओर बढ़े, उनसे हाथ मिलाया और फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बिना हाथ मिलाए ही चले गए। टॉस के समय भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहाँ पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और सूर्यकुमार के बीच हाथ नहीं मिला।

सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी सरकार और बीसीसीआई हम सब एकमत थे। हम सब मिलकर यहाँ आए, हमने एक फैसला लिया और मुझे लगता है कि हम यहाँ सिर्फ़ खेल खेलने आए थे। और हमने उसका उचित जवाब दिया। बाद में इस मामले पर ज़ोर दिए जाने पर सूर्यकुमार ने विस्तार से बताया कि देखिए, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें खेल भावना से भी आगे होती हैं।

मैंने प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि हम पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं। और हम उनके परिवारों के साथ भी खड़े हैं, अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। साथ ही, जैसा कि मैंने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में कहा था, हम इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने वाले हमारे बहादुर सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं।