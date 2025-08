गृह नगर हैदराबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत?, मोहम्मद सिराज पर फैंस फिदा, देखिए वीडियो

Highlights ओवल में खेले गए अंतिम टेस्ट मैच में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। पहली पारी में चार और दूसरी पारी में पांच विकेट लिए थे। 367 रन पर आउट करके छह रन से अपनी सबसे करीबी जीत हासिल की थी।

हैदराबादः भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का इंग्लैंड के खिलाफ हाल में समाप्त हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी को 2-2 से ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाने के बाद बुधवार को अपने गृह नगर हैदराबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सिराज ने पांच मैचों की श्रृंखला में सर्वाधिक 23 विकेट लिए। उन्होंने ओवल में खेले गए अंतिम टेस्ट मैच में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

A HUGE LOVE FOR MOHAMMED SIRAJ IN INDIA...!!! 🇮🇳



- The Game Changer in England. pic.twitter.com/KJ8Bu9L43e