WATCH Mitchell Starc: 6-0-6-6-6-4, स्टार्क पर टूट पड़े लियाम, वनडे में सबसे अधिक रन देने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, देखें वीडियो

Highlights WATCH Mitchell Starc: 39 ओवर में लियाम ने दौड़ा-दौड़ा कर रन कूटे और छक्के की बारिश कर दी। WATCH Mitchell Starc: मिचेल स्टार्क को अंतिम ओवर में लिविंगस्टोन के बुरे हमले का सामना करना पड़ा। WATCH Mitchell Starc: लॉर्ड्स में एकदिवसीय मैचों में किसी टीम द्वारा 12 छक्के सबसे अधिक हैं।

WATCH Mitchell Starc: मिचेल स्टार्क इस रिकॉर्ड को याद रखना नहीं चाहेंगे। वनडे में एक ओवर में सबसे अधिक रन देने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए। लियाम लिविंगस्टोन टूटे पड़े और 6-0-6-6-6-4 के साथ एक ओवर में 28 रन बना दिए। 39 ओवर में लियाम ने दौड़ा-दौड़ा कर रन कूटे और छक्के की बारिश कर दी। लॉर्ड्स में एकदिवसीय मैचों में किसी टीम द्वारा 12 छक्के सबसे अधिक हैं। 312 रन लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड का सबसे बड़ा वनडे स्कोर है। अपनी गति और सटीकता के लिए जाने जाने वाले स्टार्क को मैच के अंतिम ओवर में लिविंगस्टोन के बुरे हमले का सामना करना पड़ा।

7 - एंड्रयू फ्लिंटॉफ बनाम वेस्टइंडीज, 2004

7 - लियाम लिविंगस्टोन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2024

