Mitchell Santner Best catch in World Cup history: हवा में उड़ एक हाथ से लिया हैरतअंगेज कैच, स्पाइडरमैन बने मिचेल सेंटनर, देखें वीडियो

Highlights मिचेल स्पाइडरमैन बनकर उड़ गए। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 288 रन लगाए। 100 रन पर 4 विकेट खो दिए।

Mitchell Santner Best catch in World Cup history: चेपॉक स्टेडियम में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच चल रहे मैच में मिचेल सेंटनर ने विश्व कप के इतिहास का सबसे बेहतरीन कैच पकड़ा। मिचेल स्पाइडरमैन बनकर उड़ गए।

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 288 रन लगाए। जवाब में अफगानिस्तान की शुरुआत धीमी रही और उसने 100 रन पर 4 विकेट खो दिए। इस बीच, लॉकी फर्ग्यूसन ने तीसरा विकेट लिया, लेकिन यह सेंटनर के प्रयास से संभव हो सका।

14वें ओवर की आखिरी गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन ने हशमतुल्लाह शाहिदी को एक छोटी गेंद से चौंका दिया और उनके शरीर को गेंद की लाइन से दूर करने के लिए गेंद उनके बल्ले से टकराई और 30-यार्ड-सर्कल के पास उड़ गई। इसी बीच सेंटनर ने पीछे की ओर दौड़कर हवा में गोता लगाया और गेंद को पकड़ लिया। यहां देखिए कैच का वीडियो...

