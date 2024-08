WATCH: लौट आया शेर!, थराये बॉलर, 86 गेंद में शतक, दौड़ा-दौड़ा कर कूटा, 5 चौके और 10 छक्के, देखें वीडियो

Highlights Buchi Babu Tournament Ishan Kishan WATCH: 2023 वनडे विश्व कप फाइनल के दौरान टीम में थे। Buchi Babu Tournament Ishan Kishan WATCH: मध्य प्रदेश के खिलाफ जमकर बल्ला बोला। Buchi Babu Tournament Ishan Kishan WATCH: इशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया।

Buchi Babu Tournament Ishan Kishan WATCH: टीम इंडिया से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन ने रेड-बॉल क्रिकेट में शानदार वापसी की है। तमिलनाडु में चल रहे बुची बाबू टूर्नामेंट में झारखंड की कप्तानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खिलाफ जमकर बल्ला बोला। मध्य प्रदेश ने टॉस जीता। दूसरे दिन किशन ने अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 86 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। ृलगातार दो छक्कों के साथ शतक बनाए। किशन ने 2023 में दो टेस्ट, 17 एकदिवसीय और 11 टी20ई में भाग लिया। 2023 वनडे विश्व कप फाइनल के दौरान टीम में थे।

Ishan Kishan hits back to back sixes to reach 86 ball century in Buchi Babu tournament. 🤯



- Welcome back, Kishan...!!! ⭐pic.twitter.com/a7Nw1hgs7H