VIDEO: कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री से मिले भारतीय खिलाड़ी, देखें वीडियो

Indian players meet Australian Prime Minister in Canberra watch video: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने 30 नवंबर से प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ दो दिवसीय गुलाबी गेंद (दिन-रात्रि टेस्ट) अभ्यास मैच से पहले गुरुवार को यहां भारतीय क्रिकेट टीम की एक स्वागत समारोह में मेजबानी की। यह मैच मनुका ओवल में खेला जाएगा जो छह दिसंबर से एडिलेड में होने वाले दिन-रात्रि टेस्ट के लिए अच्छी तैयारी के तौर पर काम करेगा।

भारत ने पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर श्रृंखला के पर्थ में खेले गये शुरुआती टेस्ट को 295 रन से जीता था। यह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर रनों से टीम की सबसे बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने सभी साथियों को उनसे मिलवाया। अल्बानीज ने इस दौरान पर्थ टेस्ट में टीम की जीत के नायक रहे जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली की प्रशंसा की। ऑस्ट्रेलिया की संसद में बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, ‘‘ इस सप्ताह मनुका ओवल में प्रधानमंत्री एकादश के सामने एक शानदार भारतीय टीम के खिलाफ बड़ी चुनौती होगी।’’ जैक एडवर्ड्स के नेतृत्व में प्रधानमंत्री एकादश ने भी अल्बानीज से भी मुलाकात की। क्रिकेट कूटनीति भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों का एक हिस्सा है। अल्बानीज ने पिछले साल भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद में टेस्ट मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की थी।

