India Women vs West Indies Women, 2nd ODI: 115 रन से रौंदा, सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त?, वेस्टइंडीज के खिलाफ 358 रन बनाकर इतिहास

India Women vs West Indies Women, 2nd ODI: हरलीन देओल (115) के प्रभावशाली पहले शतक की मदद से भारत ने मंगलवार को यहां दूसरे महिला एकदिवसीय मैच में वेस्टइंडीज को 115 रन से शिकस्त देकर तीन मैच की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारत ने श्रृंखला के पहले मैच को 211 रन से जीता था। तीसरा मैच 27 दिसंबर को यहीं खेला जायेगा। भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला कर पांच विकेट पर 358 रन बनाने के बाद वेस्टइंडीज को 46.2 ओवर में 243 रन पर आउट कर दिया। भारत ने इस तरह एकदिवसीय में अपने सबसे बड़े स्कोर की बराबरी की।

इससे पहले टीम ने आयरलैंड के खिलाफ 2017 में दो विकेट पर 358 रन बनाये थे। यह वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर भी है भारत के लिए युवा स्पिनर प्रिया मिश्रा ने 49 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि दीप्ति शर्मा, टिटास साधु और प्रतिका रावल को दो-दो सफलता मिली। रेणुका सिंह ठाकुर को एक विकेट मिला।

वेस्टइंडीज के लिए कप्तान हेली मैथ्यूज ने 106 रन बनाए लेकिन उन्हें शेमेन कैंपबेल (38) के अलावा दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिला। उन्होंने 109 गेंद की पारी में 13 चौके लगाने के अलावा पांचवें विकेट के लिए कैंपबेल के साथ 102 गेंद में 112 रन की साझेदारी की। हरलीन ने 103 गेंद की पारी में 16 चौके जड़े। उन्होंने अपनी पारी के दौरान तीन शानदार साझेदारियां की।

उन्होंने दूसरे विकेट के लिए प्रतिका (76) के साथ 75 गेंद में 62, तीसरे विकेट के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर (22) के साथ 41 गेंद में 43 और चौथे विकेट के लिए जेमिमा रोड्रिग्स (52) के साथ 71 गेंद में 116 रन की आक्रामक साझेदारी की। इससे पहले शानदार लय में चल रही स्मृति मंधाना ने 47 गेंद में सात चौके और दो छक्के की मदद से 52 रन बनाने के अलावा प्रतिका के साथ भारत को लगातार दूसरे मैच में पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी के साथ शानदार शुरुआत दिलायी। प्रतिका ने 86 गेंद की पारी में 10 चौके और एक छक्का लगाया।

जेमिमा ने आखिरी ओवरों में 36 गेंद की तेज तर्रार पारी में छह चौके और एक छक्का जड़ा। वेस्टइंडीज ने बड़े लक्ष्य का पीछा सतर्कता से शुरू किया लेकिन दीप्ति ने छठे ओवर में छक्का खाने के बाद कियान जोसेफ (16) को पवेलियन की राह दिखा कर भारत को पहली सफलता दिलायी। नेरिसा क्राफ्टन 17 गेंद की पारी में तीन चौके की मदद से 13 रन बनाकर टिटास की गेंद पर उन्हीं को कैच देकर आउट हुई।

प्रिया ने रशादा विलियम्स को खाता खोले बिना पगबाधा कर वेस्टइंडीज की मुश्किलें बढ़ा दी। क्रीज पर आयी डियांड्रा डॉटिन (10) ने टिटास और प्रिया के खिलाफ चौका लगाया जिससे वेस्टइंडीज ने 13 ओवर में 50 रन पूरे किये। रेणुका ने 17 ओवर में डॉटिन को बोल्ड कर मैच पर भारत का दबदबा कायम किया। पारी का आगाज करने के बाद से बेहद रक्षात्मक बल्लेबाजी कर रही मैथ्यूज ने अब आक्रामक तेवर के साथ लगातार अंतराल पर गेंद को सीमा रेखा के पार भेजना शुरू किया। उन्होंने कैंपबेल के साथ तेजी से रन जुटाने जिससे टीम ने 22वें ओवर में 100 और 30वें ओवर में 150 रन के आंकड़े को पार किया।

दोनों की आक्रामक शतकीय साझेदारी से वेस्टइंडीज की टीम कुछ समय तक भारतीय खेमे को परेशान करने में सफल रही लेकिन 34वें ओवर में टिटास की गेंद पर कैंपबेल के आउट होने के बाद दीप्ति ने आलिया ऑलेन को खाता खोले बगैर चलता किया। दीप्ति के इसी ओवर में मैथ्यूज ने 99 गेंद में अपना शतक पूरा किया।

मैथ्यूज इसके बाद पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण दर्द में दिखी। उन्होंने फिजियो के इलाज लेने के बाद खेलना जारी रखा लेकिन प्रतिका की गेंद को जेमिमा के हाथों में खेल गयी। उनके आउट होते ही वेस्टइंडीज की हार पक्की हो गयी। भारतीय प्रबंधन हरलीन के शतक से खुश होगा क्योंकि इस पारी के दौरान उन्होंने यह साबित किया कि वह ऑफ के साथ साथ लेग साइड में सहजता से रन बना सकती हैं।

दाएं हाथ की इस बल्लेबाज को क्षेत्ररक्षकों के बीच गेंद खेलकर रन चुराने में कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने शमीलिया कॉनेल की गेंद पर चौका लगाकर 98 गेंद में अपना पहला शतक पूरा किया। मंधाना और रावल ने शुरुआती विकेट के लिए केवल 16.3 ओवर में 110 रन जोड़कर मेजबान टीम के बड़े स्कोर की नींव रखी। मंधाना के रन आउट होने के बाद भी प्रतिका किसी तरह की परेशानी में नहीं दिखी।

उन्होंने 58 गेंदों में अपना पहला एकदिवसीय अर्धशतक पूरा किया। वह हालांकि जायदा जेम्स की गेंद पर अतिरिक्त उछाल से सामंजस्य बैठाने में विफल रही और शॉर्ट मिडविकेट पर कियाना जोसेफ को कैच देकर आउट हो गयी। कप्तान हरमनप्रीत कौर एफी फ्लेचर के खिलाफ आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश में बोल्ड हो गयी।

वेस्टइंडीज ने हरमनप्रीत के आउट होने के बाद राहत की सांस ली लेकिन जेमिमा ने क्रीज पर आते ही बड़े शॉट खेलकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस बल्लेबाज ने महज 34 गेंद में अपना पचासा पूरा किया। उन्होंने शमीलिया के एक ओवर में चार चौके जड़े। हरलीन इसके बाद कियाना की गेंद पर आउट हुई लेकिन उनके पवेलियन लौटने से पहले टीम का बड़ा स्कोर सुनिश्चित हो गया था।