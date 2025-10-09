न्यूजीलैंड के खिलाफ 101 और भारत के सामने 0 रन, 42 मैच के बाद डक पर आउट ताज़मिन, क्रांति गौड़ ने ऐसे किए चलता, वीडियो

Highlights 42 मैच के बाद ताज़मिन ब्रिट्स एकदिवसीय मैचों में शून्य पर लौटीं। ब्रिट्स की पिछले पांच मैचों में चौथे शतकीय पारी खेली थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतकीय पंच किया था।

India Women vs South Africa Women: दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज ताज़मिन ब्रिट्स ने मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतकीय पंच किया था। भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी 0 पर आउट हो गई। 42 मैच के बाद ताज़मिन ब्रिट्स एकदिवसीय मैचों में शून्य पर लौटीं। ब्रिट्स की पिछले पांच मैचों में चौथे शतकीय पारी खेली थी। भारत की क्रांति गौड़ ने कमाल की गेंदबाजी की और 3 गेंद खेलने के बाद 0 रन बनाकर आउट हो गई।

महिला एकदिवसीय मैचों में पहली बार शून्य पर आउट होने से पहले सबसे ज़्यादा पारियां

68 - बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया)

49 - स्टेफ़नी टेलर (वेस्टइंडीज)

45 - एरन ब्रिंडल (इंग्लैंड)

42 - टैज़मिन ब्रिट्स (दक्षिण अफ्रीका)*।

What a great reflex catch by Kranti Gaud!!!

Catch of the Tournament???#WomensWorldCup2025#INdwpic.twitter.com/To6r8Ct6lz — Prajwal Kalappa (@PrajwalKalappa) October 9, 2025

A Stunner by Kranti Gaud to dismiss inform Tazmin Brits 🔥 #INDvsSApic.twitter.com/atdQPZruWP— Richard Kettleborough (@RichKettle07) October 9, 2025

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष के ताबड़तोड़ अर्धशतक और स्नेह राणा के साथ उनकी अर्धशतकीय साझेदारी से भारत ने आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप में बृहस्पतिवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विषम परिस्थितियों से उबरते हुए 251 रन का स्कोर खड़ा किया।

बाएं हाथ की स्पिनरों क्लो ट्रायोन (32 रन पर तीन विकेट) और नोनकुलुलेको मलाबा (46 रन पर दो विकेट) ने बीच के ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों पर शिकंजा कसते हुए स्कोर छह विकेट पर 102 रन कर दिया लेकिन ऋचा (94 रन, 77 गेंद, 11 चौके, चार छक्के) और स्नेह (33 रन, 24 गेंद, छह चौके) ने आठवें विकेट के लिए 53 गेंद में 88 रन की तूफानी साझेदारी की जिससे मेजबान टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही। ऋचा ने अमजोत कौर (13) के साथ भी सातवें विकेट के लिए 51 रन जोड़े।

मारिजेन कैप (45 रन पर दो विकेट) और नेदिन डि क्लर्क (52 रन पर दो विकेट) ने भी दो-दो विकेट चटकाए जिससे भारतीय टीम 49.5 ओवर में सिमट गई। भारत ने अंतिम नौ ओवर में 97 रन जुटाए। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवार्ट ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया जिसके बाद प्रतिका रावल (37) और स्मृति मंधाना (23) ने पहले विकेट के लिए 55 रन जोड़कर टीम को सतर्क शुरुआत दिलाई। प्रतिका एक बार फिर अच्छी लय में नजर आई जबकि स्मृति को जूझना पड़ा।