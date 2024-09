watch IND vs BAN 1st Test 2024: चेन्नई पहुंचे रोहित, कोहली, पंत और राहुल, 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज, बीसीसीआई ने शेयर किया फोटो और वीडियो

Highlights watch IND vs BAN 1st Test 2024: विराट कोहली 18 महीनों के बाद घरेलू मैदान पर टेस्ट खेलने उतरेंगे। watch IND vs BAN 1st Test 2024: बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट के लिये यहां पहुंच गए। watch IND vs BAN 1st Test 2024: चेन्नई हवाईअड्डे पर पहुंचे तो क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह का माहौल था।

watch IND vs BAN 1st Test 2024: टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट 19 सितंबर से चेन्नई में शुरू हो रहा है। शुक्रवार सुबह जब विराट कोहली लंदन से चेन्नई हवाईअड्डे पर पहुंचे तो क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह का माहौल था। लंदन से कोहली चेन्नई पहुंचे। 18 महीनों के बाद घरेलू मैदान पर टेस्ट खेलने उतरेंगे। भारत में आखिरी टेस्ट मार्च 2023 में खेले थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और चैम्पियन बल्लेबाज विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट के लिये यहां पहुंच गए।

VIRAT KOHLI HAS REACHED CHENNAI. 👑



- It's time for the 🐐 to rule Test cricket. pic.twitter.com/hFVsjEx93y — Johns. (@CricCrazyJohns) September 13, 2024

CAPTAIN IN CHENNAI.....!!!! 🇮🇳



Rohit Sharma has arrived in Chennai for the Test series. [PTI] pic.twitter.com/N99aCp1tHh — Johns. (@CricCrazyJohns) September 13, 2024

पीली जर्सी पहने रोहित सुरक्षाकर्मियों के घेरे में हवाई अड्डे से बाहर निकले, जबकि विराट लंदन से सीधे तड़के यहां पहुंचे हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, बल्लेबाज केएल राहुल, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बृहस्पतिवार को ही यहां पहुंच गए थे। खिलाड़ी एक महीने से अधिक के ब्रेक के बाद मैदान पर लौटेंगे।

JASPRIT BUMRAH AT CHENNAI...!!!! 🔥



- Indian team has started arriving at Chennai for the first Test. [NDTV India] pic.twitter.com/n1mH3t79hO — Johns. (@CricCrazyJohns) September 12, 2024

अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा था। नये कोच गौतम गंभीर के साथ यह पहली टेस्ट सीरीज है। बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया है। यह सीरीज विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र का हिस्सा है।

The countdown starts as #TeamIndia begin their preps for an exciting home season.#INDvBANpic.twitter.com/VlIvau5AfD — BCCI (@BCCI) September 13, 2024

भारत को इसके बाद न्यूजीलैंड से तीन टेस्ट मैचों की सीरीज और आस्ट्रेलिया में पांच मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलनी है। भारत डब्ल्यूटीसी में 68 . 52 प्रतिशत अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि आस्ट्रेलिया 62 . 52 प्रतिशत अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश 45 . 83 प्रतिशत अंक लेकर चौथे स्थान पर है। दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से कानपुर में खेला जायेगा।