WATCH VIDEO: हम बांग्लादेश का सम्मान करते हैं?, पहले टेस्ट से पहले गंभीर ने कहा-हम वैसा ही खेल खेलेंगे जैसा एक चैंपियन टीम खेलती, देखें वीडियो

Highlights WATCH VIDEO IND vs BAN 1st Test 2024 live updates: 2 मैचों की टेस्ट सीरीज कल (19 सितंबर) से शुरू हो रही है। WATCH VIDEO IND vs BAN 1st Test 2024 live updates: जसप्रीत बुमराह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैं। WATCH VIDEO IND vs BAN 1st Test 2024 live updates:रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजों के खेल में बदल दिया।

IND vs BAN 1st Test 2024 live updates: टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पहले टेस्ट से पहले कहा कि हम बांग्लादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हम वैसा ही खेल खेलेंगे जैसा एक चैंपियन टीम खेलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि खिलाड़ी सिर्फ आईपीएल खेलना चाहते हैं लेकिन यह सच नहीं है। ड्रेसिंग रूम में जो भी है, वह देश के लिए खेलना चाहता है। हमारी बल्लेबाजी इकाई में इतनी गुणवत्ता है कि वह किसी भी स्पिन इकाई का सामना कर सकती है। गंभीर ने कहा कि भारत बल्लेबाजी को अधिक तवज्जो देने वाला देश था लेकिन जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजों के खेल में बदल दिया। बुमराह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज है जो खेल के किसी भी चरण में अंतर पैदा कर सकता है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज कल (19 सितंबर) से शुरू हो रही है।

Sound 🔛



We bring you raw sounds 🔊 from #TeamIndia nets as they gear up for Test Cricket action 😎#INDvBAN | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/8SvdTg29J7 — BCCI (@BCCI) September 17, 2024

A Very Special Interview 🙌



Stay tuned for a deep insight on how great cricketing minds operate. #TeamIndia’s Head Coach @GautamGambhir and @imVkohli come together in a never-seen-before freewheeling chat.



You do not want to miss this! Shortly on https://t.co/Z3MPyeKtDzpic.twitter.com/dQ21iOPoLy — BCCI (@BCCI) September 18, 2024

बांग्लादेश के खिलाफ भी यही योजना होगी, यानी अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। गेंदबाजों, विशेष रूप से तेज गेंदबाजों के कार्यभार का प्रबंधन करना उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि इस सत्र में कुल 10 टेस्ट होने हैं, जिसमें नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बोर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भी शामिल है। आप चाहते हैं कि आपके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सभी मैच खेलें लेकिन यह संभव नहीं है।

We respect Bangladesh but we will play the game that a champion side does: India coach Gautam Gambhir ahead of first Test — Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2024

बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रहा है। यह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नहीं है, टेस्ट सीरीज के बीच में टी20 क्रिकेट भी हो रहा है। इसलिए आपको अपने गेंदबाजों का इसके हिसाब से प्रबंधन करना होगा। हमने कुछ योजनाएं बनाई हैं कि हम इन गेंदबाजों का प्रबंधन कैसे करेंगे। लेकिन हां, हमने यह बहुत अच्छी तरह से किया है। हम इंग्लैंड के खिलाफ खेले तो हम (जसप्रीत) बुमराह को एक टेस्ट मैच में आराम देने में कामयाब रहे।

India was batting-obsessed nation but Bumrah, Ashwin, Shami and Jadeja turned it into bowlers' game: Gambhir — Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2024

यश दयाल और आकाश दीप जैसी कुछ नई प्रतिभाओं को देखकर भी उत्साहित थे, ये दोनों यहां भारतीय टीम का हिस्सा हैं। इन्होंने दलीप ट्रॉफी जैसी घरेलू प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे पास बहुत से गेंदबाज हैं जो हमारे लिए उपलब्ध हैं। आप जानते हैं कि हमने दलीप ट्रॉफी देखी, वहां भी कुछ रोमांचक संभावनाएं थीं।

(Jasprit) Bumrah is world's best fast bowler, who can make a difference at any stage of the game: Gambhir — Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2024

यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और ध्रुव जुरेल जैसी कुछ युवा प्रतिभाओं को भी संभाल कर रखना होगा। युवा खिलाड़ी परिपक्व हैं। ईमानदारी से कहूं तो हमें उन्हें काफी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जायसवाल, जुरेल, सरफराज, सभी.... हमने झलक देखी कि वे क्या कर सकते हैं। इसलिए उनके पास वह सब कुछ है जो भारत के लिए तीनों प्रारूपों में शीर्ष खिलाड़ी बनने के लिए जरूरी है।