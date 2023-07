WATCH: बांग्लादेश के खिलाफ विवादास्पद आउट के बाद हरमनप्रीत कौर ने स्टंप पर चलाया बल्ला, अंपायर पर भड़कीं

Highlights भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ढाका में टीम के रन-चेज़ के दौरान आउट दिए जाने पर भड़क उठीं यह घटना भारतीय पारी के 34वें ओवर में हुई जब स्पिनर नाहिदा अख्तर के खिलाफ खेल रही हरमनप्रीत ने स्वीप करने का प्रयास किया मैच के बाद कौर ने कहा, अगली बार जब हम बांग्लादेश आएंगे तो हम सुनिश्चित करेंगे कि हमें इस तरह की अंपायरिंग से निपटना होगा

BANW vs INDW, 3rd ODI: भारत और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच एकदिवसीय श्रृंखला के निर्णायक मैच के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया जब भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ढाका में टीम के रन-चेज़ के दौरान आउट दिए जाने पर भड़क उठीं। यह घटना भारतीय पारी के 34वें ओवर में हुई जब स्पिनर नाहिदा अख्तर के खिलाफ खेल रही हरमनप्रीत ने स्वीप करने का प्रयास किया।

ऐसा लग रहा था कि वह गेंद से जुड़ने में विफल रही क्योंकि गेंद उसके पैड से टकराकर स्लिप की ओर चली गई। स्लिप पर खड़े फील्डर ने अंततः गेंद पकड़ ली, लेकिन कैच लेने से पहले ही, एक्टर ने आत्मविश्वास से लेग बिफोर की अपील की और अंपायर को उंगली उठाने में कोई परेशानी नहीं हुई।

हालाँकि, भारतीय कप्तान इस फैसले से नाराज़ थीं क्योंकि उन्होंने सीधे अपने बल्ले से स्टंप्स पर प्रहार किया, जिससे यह संकेत मिला कि इसमें बल्ला शामिल था। पवेलियन लौटने के बाद भी हरमनप्रीत अंपायर से बहस करती रहीं। पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में भारतीय कप्तान ने कहा, "जिस तरह की अंपायरिंग हो रही थी, हम बहुत आश्चर्यचकित थे - अगली बार जब हम बांग्लादेश आएंगे तो हम सुनिश्चित करेंगे कि हमें इस तरह की अंपायरिंग से निपटना होगा और खुद को तैयार करना होगा।

