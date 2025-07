WATCH: शुभमन गिल द्वारा ट्रोल किए गए अंग्रेजी रिपोर्टर ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, भारतीय कप्तान के व्यवहार से हुए प्रभावित

ENG vs IND: भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक अंग्रेज पत्रकार को ट्रोल करने के मूड में थे, जिसने एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड को हराने की उनकी टीम की क्षमता पर सवाल उठाया था, खासकर उस मैदान पर मेहमान टीम के इतिहास को देखते हुए। गिल की टीम ने अपने इतिहास में पहली बार इंग्लैंड को हराकर अकल्पनीय कारनामा किया, तो कप्तान को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस अंग्रेज पत्रकार द्वारा उठाए गए सवाल की याद आ गई। गिल ने तब कहा, "मैं अपने पसंदीदा पत्रकार से नहीं मिल पा रहा हूँ। वह कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता था।"

लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत से कुछ दिन पहले, पत्रकार जो विल्सन ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल के ताने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। रेवस्पोर्ट्ज़ से बात करते हुए, जब विल्सन से पूछा गया कि क्या वह लॉर्ड्स टेस्ट से पहले अपना सवाल बदलेंगे, तो उन्होंने कहा, "मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जिससे उन्हें प्रेरणा मिले। मुझे लगता है कि वह एक सच्चे सज्जन व्यक्ति हैं। वह हर सवाल का जवाब गरिमा और बुद्धिमत्ता से देते हैं। वह अपनी टीम का नेतृत्व सभी क्षेत्रों में, खासकर मीडिया में, बहुत अच्छे से कर रहे हैं।"

Shubman gill: I can't see my favourite Journalist, Where is he?". 😂🔥, said for a British Journalist who mocked india for Edgbaston record.#INDvsENGTestpic.twitter.com/DOfLpIqqTG