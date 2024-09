Watch Duleep Trophy: जयसवाल, सरफराज और पंत फेल, 19 वर्षीय खिलाड़ी मुशीर खान ने किया कमाल, 105 रन, 227 गेंद, 10 चौके और 2 छक्के, देखें वीडियो

Highlights Duleep Trophy Highlights, 1st Round Day 1: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 7 रन बना सके। Duleep Trophy Highlights, 1st Round Day 1: टीम इंडिया ओपनर जयसवाल भी खास नहीं कर सके। Duleep Trophy Highlights, 1st Round Day 1: वाई जयसवाल ने 59 गेंद में 30 रन बनाए।

Duleep Trophy Highlights, 1st Round Day 1: दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट बेंगलुरु और अनंतपुर में शुरू हो गया है। पहले दिन कई बड़े खिलाड़ी फुस्स हो गए यशस्वी जयसवाल, सरफराज खान, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर सस्ते में आउट हुए। इस बीच 19 साल का खिलाड़ी मुशीर खान ने कमाल कर दिया। खान सरफराज खान के छोटे भाई हैं। खान ने 227 गेंद का सामना किया और 105 पर नाबाद लौटे। इस बीच मुशीर ने 10 चौके और 2 छक्के मारे। लंबी अवधि के प्रारूप में वापसी कर रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 7 रन बना सके। टीम इंडिया ओपनर जयसवाल भी खास नहीं कर सके।

जयसवाल ने 59 गेंद में 30 रन बनाए। सरफराज खान 35 गेंद में 9 रन बनाकर पवैलियन चल दिए। कप्तान श्रेयस अय्यर भी खास नहीं कर सके। 16 गेंद में एक चौके की मदद से 9 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर पटेल ने 89 रन की पारी खेली। रुतुराज गायकवाड़ भी फेल हो गए। 5 रन बनाकर आउट हुए।

ऋषभ पंत लाल गेंद के क्रिकेट में वापसी के साथ दस गेंद तक ही टिक सके लेकिन मुशीर खान के नाबाद शतक ने भारत ए के खिलाफ चार दिवसीय दलीप ट्रॉफी मैच के पहले दिन भारत बी को सात विकेट पर 202 रन तक पहुंचाया । 19 वर्ष के मुशीर ने 227 गेंद में नाबाद 105 रन बनाये जिसमें दस चौके और दो छक्के शामिल थे। वहीं नवदीप सैनी ने नाबाद 29 रन की पारी खेली।

दोनों ने आठवें विकेट के लिये 108 रन की साझेदारी करके टीम को संकट से निकाला। एक समय भारत बी के सात विकेट 94 रन पर गिर गए थे। मुशीर 14वें ओवर में अभिमन्यु ईश्वरन का विकेट गिरने के बाद मैदान पर उतरे थे। ईश्वरन ने आवेश खान की आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंद पर बल्ला लगाया और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने डाइव लगाकर शानदार कैच लपका।

पहली बार दलीप ट्रॉफी खेल रहे मुशीर ने विकेट से मिल रही उछाल का बखूबी सामना करते हुए संयम के साथ खेला। उन्होंने तनुष कोटियान को दो छक्के भी लगाये । मुशीर को 69 के स्कोर पर आवेश ने अपनी ही गेंद पर जीवनदान दिया था । अंडर 19 विश्व कप और रणजी सत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले मुशीर ने अपना शतक कुलदीप यादव की गेंद पर एक रन लेकर पूरा किया।

इससे पहले दिसंबर 2022 के बाद लाल गेंद का पहला मैच खेल रहे पंत गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आकाश दीप की गेंद पर शुभमन गिल को कैच दे बैठे । यशस्वी जायसवाल ने 59 गेंद में 30 रन बनाये लेकिन वह खलील अहमद की गेंद पर शाश्वत कुमार को कैच देकर लौटे।

टीम इस प्रकार हैं:

भारत ए: शुभमन गिल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), केएल राहुल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, तनुश कोटियन, कुलदीप यादव, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, अवेश खान, विदवथ कावेरप्पा , कुमार कुशाग्र, शास्वत रावत।

भारत बी: अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), मुशीर खान, नितीश कुमार रेड्डी (फिटनेस के आधार पर), वाशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी, यश दयाल, मुकेश कुमार, राहुल चाहर, आर साई किशोर, मोहित अवस्थी, एन जगदीसन।

भारत सी: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, बी इंद्रजीत, रितिक शौकीन, मानव सुथार, गौरव यादव, विशाक विजयकुमार, अंशुल खंबोज, हिमांशु चौहान, मयंक मारकंडे, आर्यन जुयाल , संदीप वारियर।

भारत डी: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अथर्व तायडे, यश दुबे, देवदत्त पडिक्कल, इशान किशन (विकेटकीपर), रिकी भुई, सारांश जैन, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, आदित्य ठाकरे, हर्षित राणा, तुषार देशपांडे, आकाश सेनगुप्ता, केएस भरत, सौरभ कुमार।