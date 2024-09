Duleep Trophy Points Table: 9 अंक लेकर तालिका में शीर्ष पर भारत सी, इंडिया डी का बुरा हाल, खाता खोलना बाकी, यहां देखें टॉप-3 लिस्ट

Highlights भारत सी ने 2 मैच खेलते हुए 1 जीत और 1 ड्रा के साथ नंबर एक पर काबिज हो गई है। भारत बी की टीम एक जीत और एक ड्रा के साथ 7 अंक लेकर दूसरे पायदान पर है। भारत ए की टीम दो मैच में एक हार और एक जीत के साथ 6 अंक लेकर तीसरे पायदान पर है।

Duleep Trophy Points Table 2024: दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में उलटफेर जारी है। रिकी भुई के शतक काम नहीं आया। भारत ए ने जीत दर्ज की। शम्स मुलानी और तनुष कोटियान की फिरकी के जादू से टीम ने भारत डी को 186 रन से हराने में सफल रही। तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के आठ विकेट की मदद से भारत सी भारत बी के खिलाफ पहली पारी की बढ़त के आधार पर तीन अंक हासिल कर तालिका में शीर्ष पायदान पर पहुंच गया। भारत सी की टीम 9 अंक लेकर पहले पायदान पर है। भारत सी ने 2 मैच खेलते हुए 1 जीत और 1 ड्रा के साथ नंबर एक पर काबिज हो गई है।

𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐀! 👏 They bowl India D out for 301 to win by 186 runs 👌👌 4⃣wickets for Tanush Kotian 3⃣ wickets for Shams Mulani 1⃣ wicket each for Khaleel Ahmed & Riyan Parag #DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank Scorecard ▶️: https://t.co/m9YW0HttaH pic.twitter.com/ZSa4eZLJMs

1. भारत सी- 9

2. भारत बी- 7

3. भारत ए- 6

4. भारत डी-0।

