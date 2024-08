Watch: लॉर्ड्स में छाई कुड़ी, सिक्स और टीम चैंपियन!, दीप्ति ने कमाल की, साथी खिलाड़ी हक्के-बक्के, वायरल, देखें वीडियो

Highlights The Hundred Deepti Sharma Watch: फाइनल में वेल्स फायर को चार विकेट से हराया। The Hundred Deepti Sharma Watch: पहली बार महिला हंड्रेड का खिताब जीता। The Hundred Deepti Sharma Watch: दीप्ति शर्मा ने एक विकेट लिया और फिर 16 रन बनाए।

The Hundred Deepti Sharma Watch: भारत की हरफनमौला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने कमाल कर दिया। बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। टीम को चैंपियन बनाया। लंदन स्पिरिट ने लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में वेल्श फायर को चार विकेट से हराकर अपना पहला महिला हंड्रेड खिताब जीता। दीप्ति ने 23 रन देकर एक विकेट लिया और फिर 16 रन बनाए। हेली मैथ्यूज पर लगाया गया विजयी छक्का भी शामिल है। इसके बाद इस भारतीय खिलाड़ी ने अपनी साथी बल्लेबाज चार्ली डीन को गले लगाया।

दीप्ति ने दो साल पहले ने इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान नॉन स्ट्राइकर छोर पर रन लेने के लिए आगे बढ़ी डीन को रन आउट कर दिया था। इसके बाद खेल भावना को लेकर बहस छिड़ गई थी। महिला हंड्रेड के फाइनल में वेल्स फायर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 115 रन बनाए। लंदन स्पिरिट ने छह विकेट पर 118 रन बना कर जीत हासिल की।

दीप्ति के अलावा, ईवा ग्रे (2/26) और सारा ग्लेन (2/17) ने दो-दो विकेट लिए, जबकि टेरा नॉरिस (1/18) ने भी एक विकेट लेकर वेल्श फायर को निर्धारित 100 गेंदों में 8 विकेट पर 115 रन पर रोक दिया।जवाब में, जॉर्जिया रेडमायने ने 32 गेंदों में 34 रन बनाकर लक्ष्य का पीछा किया। हीथर नाइट (24) और डेनिएल गिब्सन (22) ने भी उपयोगी योगदान दिया।