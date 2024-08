Watch: 6-6-6-1nb-6-0-1nb-7nb-6, विसेर ने ऐसे तोड़ दी गेल और युवी रिकॉर्ड, 6 गेंद और 39 रन, 62 बॉल, 132 रन, 14 सिक्स और 5 चौके, देखें वीडियो

Highlights Watch Darius Visser hits 39 runs in T20I: 62 गेंदों में पांच चौकों और 14 छक्कों की मदद से 132 रन बनाए। Watch Darius Visser hits 39 runs in T20I: 28 वर्षीय बल्लेबाज का यह केवल तीसरा टी20 मैच था। Watch Darius Visser hits 39 runs in T20I: शॉट की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक आंकी गई थी।

Watch Darius Visser hits 39 runs in T20I: समोआ के मध्यक्रम के बल्लेबाज डेरियस विसेर ने मंगलवार को राजधानी शहर एपिया में टी20 विश्व कप पूर्वी एशिया प्रशांत क्षेत्र क्वालीफायर में वनातु के खिलाफ एक ओवर में 39 रन बनाकर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बनाया। विसेर ने तेज गेंदबाज नलिन निपिको के एक ओवर में छह छक्के मारे। इस ओवर में तीन नोबॉल भी शामिल थीं जिससे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन का नया रिकॉर्ड बन गया। सिडनी में ग्रेड क्रिकेट खेलकर अपने खेल को निखारने वाले इस 28 वर्षीय बल्लेबाज का यह केवल तीसरा टी20 मैच था।

उन्होंने 62 गेंदों में पांच चौकों और 14 छक्कों की मदद से 132 रन बनाए। विसेर को वास्तविक पावर हिटर माना जाता है। एक बार न्यू साउथ वेल्स में हाइप क्रिकेट अकादमी में शॉट स्पीड सत्र का आयोजन किया गया था जिसमें विसेर पहले स्थान पर रहे थे। उनके शॉट की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक आंकी गई थी।

समोआ के कप्तान जसमत कालेब ने कहा,‘‘उन्होंने क्लीन हिटिंग की। हमें नहीं पता था कि यह विश्व रिकॉर्ड है। पारी समाप्त होने के बाद हमें इसका पता चला। लेकिन मैं उसके लिए खुश हूं। मुझे खुशी है कि हमारी टीम जीत हासिल करने में सफल रही। अब हमारा ध्यान अगले मैच पर है।’’ समोआ अपना अगला मैच बुधवार को फिजी से खेलेगा।

इससे पहले पांच अवसरों पर किसी गेंदबाज ने एक ओवर में 36 रन दिए। इन गेंदबाजों में स्टुअर्ट ब्रॉड (2007), अकिला धनंजय (2021), करीम जन्नत (2024), कामरान खान (2024) और अजमतुल्लाह उमरजई (2024) शामिल हैं। भारत के युवराज सिंह ने 2007 में खेले गए पहले टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के लगाए थे।

जबकि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड ने कूलिज, एंटीगा में द्विपक्षीय श्रृंखला के मैच में धनंजय के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी ने एसीसी प्रीमियर कप में कतर के कामरान खान पर छह छक्के लगाए, जबकि वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने इस साल जून में ग्रोस आइलेट में टी20 विश्व कप के दौरान अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई पर छह छक्के लगाए। रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने मिलकर बेंगलुरु में द्विपक्षीय मैच के दौरान अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज करीम जनत के एक ओवर में 36 रन बनाए।

भारत ने यह मैच दूसरे सुपर ओवर में जीता था। विसेर शतक बनाने वाले समोआ के पहले बल्लेबाज हैं। उनकी इस पारी के बावजूद समोआ की टीम 174 रन पर आउट हो गई। विसेर के बाद उनकी टीम की तरफ से दूसरा सर्वोच्च स्कोर कप्तान जसमत का 16 रन था। वनातु की टीम ने इसके जवाब में अच्छी चुनौती पेश की लेकिन आखिर में वह नौ विकेट पर 164 रन ही बना पाई और 10 रन से मैच हार गई।