WATCH: टी20 विश्व कप 2024 को लेकर कप्तान रोहित शर्मा ने कही बड़ी बात, वीडियो हुआ वायरल

T20 World Cup 2024: भारतीय क्रिकेट टीम के सभी प्रारूपों के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि वह आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में खेलने के लिए 'उत्सुक' हैं। हालांकि भारतीय कप्तान ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप में शर्मनाक हार के बाद से भारत के लिए सबसे छोटे प्रारूप में एक भी मैच नहीं खेला है।

रोहित की अनुपस्थिति में, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पिछले साल नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जनवरी 2023 में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20ई श्रृंखला में भारत की कप्तानी की और वर्तमान में चल रहे वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 5 मैचों की T20I में एक युवा टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।

अमेरिका में पहली बार फ्रेंचाइज़ लीग टी20 टूर्नामेंट - मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी 2023) का आयोजन किया गया। पहले एमएलसी सीज़न का खिताब रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस (एमआई) की फ्रेंचाइजी टीम एमआई न्यूयॉर्क ने जीता।

संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में अपनी अकादमी के शुभारंभ पर बोलते हुए, रोहित ने टी20 विश्व कप 2024 के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टइंडीज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह अगले साल इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए अमेरिका जाने का इंतजार कर रहे हैं।

रोहित ने एक वीडियो में कहा, "सिर्फ जाने और आनंद लेने के अलावा, यहां (अमेरिका) आने का एक और कारण है। क्योंकि आप जानते हैं कि विश्व कप आ रहा है। जून में, दुनिया के इस हिस्से में टी20 विश्व कप (2024) होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि हर कोई उत्साहित है। तो हां, हम इसका इंतजार कर रहे हैं।'' यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Rohit Sharma said - More than just going & enjoying there is an other reason to come here. Bcoz you knw the WC is coming, In June there will be T20 World Cup(2024) happening, I'm pretty sure everyone is excited. We look forward to that.



