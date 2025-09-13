Boycott Asia Cup 2025 IND vs PAK: पहलगाम आतंकी हमले को भूल गए, 26 की जान पर आपको अफसोस नहीं?, शुभम द्विवदी की पत्नी ने कहा- शादी के कुछ दिन के बाद विधवा हुई, वीडियो

Highlights शायद इसलिए कि उन लोगों ने अपने किसी को नहीं खोया। बीसीसीआई के लिए उनकी शहादत का कोई मूल्य नहीं है। इस मैच का बहिष्कार करें, इसे टेलीविजन पर न देखें।

Boycott Asia Cup 2025 IND vs PAK: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के एक व्यवसायी की पत्नी ने रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच का सार्वजनिक बहिष्कार करने की अपील की है। अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी समेत 26 लोगों की मौत हुई थी। शुभम की पत्नी ऐशन्या ने इस हमले के बाद मैच आयोजित करने के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के फैसले की आलोचना की। अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही शुभम अपनी पत्नी के साथ पहलगाम गए थे, जहां आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया।

ऐशन्या ने शनिवार को बात करते हुए मैच आयोजित करने के फैसले को ‘‘बेहद असंवेदनशील’’ बताया और बीसीसीआई पर पीड़ित परिवारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘बीसीसीआई के लिए उनकी शहादत का कोई मूल्य नहीं है। शायद इसलिए कि उन लोगों ने अपने किसी को नहीं खोया।’’

उन्होंने जनता से सीधे अपील की, ‘‘इस मैच का बहिष्कार करें, इसे टेलीविजन पर न देखें।’’ ऐशन्या ने भारतीय क्रिकेटरों की चुप्पी की भी आलोचना की और उनसे पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा,‘‘कुछ ही खिलाड़ियों ने बहिष्कार की बात कही है। बीसीसीआई किसी को भी खेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।’’

#WATCH | Kanpur, UP: On upcoming India vs Pakistan match in Asia Cup 2025, Aishanya Dwivedi - wife of Pahalgam terror attack victim Shubham Dwivedi, says, "BCCI should not have accepted a match between India and Pakistan...I think BCCI is not sentimental towards those 26… pic.twitter.com/1tAu9wjqSo — ANI (@ANI) September 13, 2025

उन्होंने यह तर्क दिया कि मैच से होने वाली आय का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को भी मिलेगा। उन्होंने कहा,‘‘इस मैच से पाकिस्तान पहुंचने वाला हर एक रुपया निश्चित रूप से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होता है। खेलकर हम उन लोगों को मज़बूत कर रहे हैं जो हम पर हमला करते हैं।’’

उन्होंने प्रायोजकों और प्रसारकों से भी अपनी भागीदारी पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया। उनकी यह टिप्पणी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंधों को लेकर बढ़ती बहस के बीच आई है। दुबई में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच प्रस्तावित है।