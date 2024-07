WATCH: इस अंदाज में माता-पिता ने अभिषेक शर्मा के शतक को किया सेलिब्रेट, क्रिकेटर की बहन ने शेयर किया दिल छूने वाला वीडियो

Highlights अभिषेक के 100 और रुतुराज गायकवाड़ के नाबाद 77 रनों की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 234 रन बनाए जबकि रिंकू सिंह ने सिर्फ़ 22 गेंदों पर 48 रनों की तेज़ पारी खेली भारत ने ऑलराउंड गेंदबाज़ी के दम पर 100 रनों से जीत दर्ज की और पाँच मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली

Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा के परिवार में जश्न की शुरुआत रविवार शाम को हुई जब 23 वर्षीय अभिषेक ने अपना पहला टी20 शतक लगाया। अभिषेक शर्मा की बहन कोमल ने सोशल मीडिया पर अपने माता-पिता का एक दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया, जिसमें वे भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे टी20 मैच में शतक का जश्न मनाते हुए टीवी पर उनकी तूफानी पारी देख रहे थे।

अभिषेक शर्मा की बहन कोमल ने परिवार में भावनाओं की एक झलक दिखाई। कोमल ने रविवार शाम को अपने भाई के साथ वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। अभिषेक ने रविवार को 47 गेंदों में शतक जड़ा और भारत को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे को 100 रनों से हराने में मदद की। यह 23 वर्षीय अभिषेक का भारत के लिए दूसरा अंतरराष्ट्रीय मैच था और उन्होंने 8 छक्के और 7 चौके लगाकर खूब मौज-मस्ती की।

अभिषेक शर्मा ने हरारे में दूसरे टी20 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने के बाद हरारे स्पोर्ट्स क्लब से अपने परिवार से बात की। इस खास पल को तब कैद किया गया जब बीसीसीआई ने अभिषेक का रिकॉर्ड तोड़ने वाले शतक के बाद अपने माता-पिता से बात करते हुए एक वीडियो शेयर किया। अभिषेक शर्मा की बहन पंजाब के इस युवा क्रिकेटर के लिए हमेशा से एक सहारा रही हैं।

Abhishek Sharma's father mother and sister enjoy his first century against Zimbabwe. pic.twitter.com/Lok6Gr01yA